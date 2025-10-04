Nashik Crime : खुनांचा आकडा ४३ वर! नाशिकमध्ये विधीसंघर्षित बालकांकडून घातक हल्ले; पोलीस आणि गुन्हेगारांच्या हितसंबंधांवर प्रश्नचिन्ह

नाशिक: साधारण दीड-दोन महिन्यांपासून न थांबलेले खूनसत्र, कोयतागँग आणि तरुणांच्या टोळक्यांकडून वरच्यावर पोलिसांना आव्हान देत शहराच्या विविध भागात घातलेल्या धुडगूसाने शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेला आव्हान दिले आहे. शहरातील बिघडलेल्या शांततेबाबत मंत्री दादा भुसे व गिरीश महाजन आणि शहरातील तीन आमदारांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर आता पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी डॅमेज कंट्रोलसाठी पोलिस अधिकाऱ्यांच्या व्यापक बदल्या केल्याचे बोलले जाते. .पोलिस आयुक्तांनी व्यापक प्रमाणात ही उचललेली पावले आधीच का उचलली नाहीत; ती जर आधीच उचलली असती तर बरेच झाले असते. आता पोलिस ठाण्यातील भाकरी फिरवली असली तरी आव्हानांचा डोंगर ते कसे पेलतात, हे पाहावे लागेल. कारण शहराच्या अनेक भागात गुंडांच्या टोळ्यातील वर्चस्ववाद, त्यांना कोणत्याही प्रकारचा पोलिसांचा नसलेला धाक, राजरोसपणे त्यांनी दाखवलेला बेमुर्वतखोरपणा आणि चिंतेची बाब म्हणजे यातील बहुतांश घटनांत विधीसंघर्षितांचा वाढणारा सहभाग यावर तातडीने नियंत्रण आणले तरच शहरात नांदेल, हेही तितकेच खरे..आयुक्त कर्णिक यांनी शुक्रवारी (ता. ३) दुपारी शहरातील १२ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्यांचे आदेश दिले आणि शहरभर बदल्यांचाच विषय चर्चेचा ठरला. महिनाभरामध्ये शहरात आठ खून झाले आहेत; यातील दोन खून एकाच अल्पवयीनाने केले आहेत. यामुळे नऊ महिन्यात खुनाचा आकडा ४३ वर पोचला आहे. याशिवाय घातक हत्यारांचा वापर करीत ठार मारण्याचे प्रयत्न केल्याचे प्रकारही शंभरीच्या जवळपास पोचले आहेत. .सणासुदीच्या काळामधील वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नाशिकची प्रतिमा डागाळत आहे. रस्त्यावरची गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पोलिसांकडून ठोस उपाययोजनांचा अभाव प्रकर्षाने दिसतो. परिणामी विधीसंघर्षित बालकांमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण, त्यातही खून आणि प्राणघातक हल्ल्यांमध्ये वाढ चिंतेचा विषय आहे. असे असतानाही शहर पोलिसांकडून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करताना कठोर उपाययोजना न झाल्याने शहरात गुन्हेगारी बोकाळल्याचे चित्र आहे. उपनगर हद्दीत काही महिन्यांपूर्वी दोन भावांचा करण्यात आलेला खून, तर ऑगस्टअखेर नांदूर नाका येथे राजकीय वरदहस्त असलेल्या टोळीकडून भरदिवसा युवकाचा करण्यात आलेला खून या घटनांनी संतप्त नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले होते. त्यानंतरही शहरातील गुन्हेगारीचा आलेख वाढतच राहिला. .आयुक्तांनी विशेष चौकशी समिती स्थापन करून नागरिकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. वाढत्या गुन्हेगारीकडे लक्षवेध करण्यासाठी गेल्या महिन्यात मोर्चाही काढण्यात आला. परंतु त्या वेळी राजकीय नेत्यांनी रस्त्यावर उतरण्याचे धाडस दाखवले नाही. दरम्यान, गेल्या सोमवारी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी वाढत्या गुन्हेगारीचा आढावा आयुक्तांकडून घेतल्यानंतर सत्ताधारी तीनही आमदारांना जाग आली आणि त्यांनी मुख्यमंत्र्यानंतर आयुक्तांची भेट घेत कायदा व सुव्यवस्था ढासाळल्याचे सांगत चिंता व्यक्त केली. तत्पूर्वी कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती..मुख्यमंत्री घेणार बैठकवाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस महासंचालकांसमवेत पोलिस आयुक्तांच्या उपस्थितीत बैठक बोलविल्याचे समजते. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा आणि शहराची वाढती गुन्हेगारी या बैठकीत चर्चेचा विषय ठरू शकते, अशी अटकळ असतानाच त्यापूर्वीच आयुक्तांनी आयुक्तालय हद्दीतील १२ अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या केल्या आहेत. यातील बहुतांश अधिकारी पोलिस ठाण्यांचे प्रमुख आहेत..गुन्हेगारांशी सलगीपोलिस आणि गुन्हेगार यांच्यात असलेले हितसंबंध लपून राहिलेले नाहीत. आयुक्तांनी अमली पदार्थांमध्ये थेट संबंध आढळून आल्याने काही पोलिस कर्मचाऱ्यांना थेट सेवेतून बडतर्फ केले आहे. दुसरीकडे राजकीय वरदहस्त असलेल्या गुन्हेगारी टोळ्यांनी शहरात काही दिवसांमध्ये पुन्हा डोके वर काढले आहे..काही महिन्यांपूर्वी पंडित कॉलनीत युवकाचा झालेला खून, गेल्या महिन्यात नांदूर नाका येथे राजकीय नेत्याच्या समोरच युवकावर केलेला हल्ला आणि त्यात त्या युवकाचा झालेला मृत्यू तर काही दिवसांपूर्वीच पंचवटीतील गोळीबाराच्या कट कारस्थानामध्ये राजकीय नेत्याचा सहभाग निष्पन्न झाला. या बाबी शहरातील गुन्हेगारी वाढीला कारणीभूत ठरत आहेत. पोलिस आयुक्तांनी प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या असल्या तरी राजकीय वरदहस्त असलेले आणि समाजात उजळमाथ्याने फिरणारे व्हाइट कॉलर सराईत गुन्हेगारांवर कारवाई होत नसल्याने गुन्हेगारी आणि विधीसंघर्षित बालकांचे गुन्हेगारीकडे वळण्यामागे हे एक महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे..Nashik News : नाशिक जिल्हा नियोजन निधीत मोठा घोळ; आमदारांना समान निधी, खासदारांना एक रुपयाही नाही.अवैध धंदे आणि गुन्हेगारी टोळ्याअवैध धंदे आणि गुन्हेगारी डोळ्यांची केंद्रबिंदू पंचवटी पाठोपाठ सातपूर, अंबड भागात आहे. वर्षभरात सातपूर, अंबड, इंदिरानगर या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये अवैध धंद्यामध्ये झालेली वाढ, रस्त्यावर लूटमार, कोयते सर्रास वापरून होणारे हल्ले यामुळे अंबड पोलिस ठाण्यामध्ये गेल्या काही वर्षात तीन ते चार महिन्यांच्या वरती प्रभारी अधिकारी टिकत नाही. हे कोडे यांच्या बदलीवरून पुन्हा समोर आले. सातपूर, अंबड कामगार वसाहत असल्याने या परिसरात परप्रांतीय नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणात निवास आहे. परप्रांतात गुन्हेगारी करून नाशिकमध्ये आलेल्या परप्रांतीय नागरिकांची कोणतीही नोंद पोलिसांकडे नाही. क्षुल्लक कारणांवरून गुन्हेगारांकडून कोयत्याचा वापर होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 