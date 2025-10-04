नाशिक

Nashik Crime : खुनांचा आकडा ४३ वर! नाशिकमध्ये विधीसंघर्षित बालकांकडून घातक हल्ले; पोलीस आणि गुन्हेगारांच्या हितसंबंधांवर प्रश्नचिन्ह

Rising Crime in Nashik: Law and Order Under Scrutiny : शहरात वाढत्या गुन्हेगारी, खुनाचे सत्र आणि कोयतागँगच्या वाढत्या उपद्रवामुळे पोलीस आयुक्तांनी डॅमेज कंट्रोल म्हणून अनेक अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या केल्या.
नरेश हाळणोर: सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: साधारण दीड-दोन महिन्यांपासून न थांबलेले खूनसत्र, कोयतागँग आणि तरुणांच्या टोळक्यांकडून वरच्यावर पोलिसांना आव्हान देत शहराच्या विविध भागात घातलेल्या धुडगूसाने शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेला आव्हान दिले आहे. शहरातील बिघडलेल्या शांततेबाबत मंत्री दादा भुसे व गिरीश महाजन आणि शहरातील तीन आमदारांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर आता पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी डॅमेज कंट्रोलसाठी पोलिस अधिकाऱ्यांच्या व्यापक बदल्या केल्याचे बोलले जाते.

