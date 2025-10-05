Crime News : कोवळ्या कळ्यांना कुस्करणाऱ्या नराधमाला मरेपर्यंत जन्मठेप

जायखेडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत चिमुकल्यांना चॉकलेटच्या बहाण्याने निर्जनस्थळी नेऊन अतिप्रसंग करण्याच्या एकापाठोपाठ तीन घटना घडल्या होत्या. नराधमाची कोणतीही माहिती मिळत नसताना जायखेडा पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन प्रभारी अधिकारी उमेश पाटील यांनी हद्दीतील, तसेच गुजरात सीमेलगतच्या गाव-पाड्यांवर नराधमाचा शोध घेतला. दोन ते अडीच महिन्यांनी नराधमाच्या मुसक्या आवळण्यात प्रभारी अधिकारी पाटील यांना यश आले होते..पहिली घटनाजायखेडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील ताहाराबाद येथील एका दवाखान्याच्या समोर पाल टाकून आदिवासी कुटुंब राहत होते. या कुटुंबात आठ वर्षांची चिमुकली होती. २०१४ मधील ही घटना असून, मध्यरात्रीच्या वेळी त्यांची ही आठ वर्षांची चिमुकलीला अज्ञात संशयिताने उचलून नेले होते. सकाळी काही अंतरावर चिमुकली बेशुद्ध अवस्थेत मिळून आली होती. .तिच्यावर नराधमाने अतिप्रसंग केलेला होता. याप्रकरणी जायखेडा पोलिसात बाललैगिंक अत्याचार प्रतिबंधक कलमासह (पोक्सो) अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. जायखेडा पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन प्रभारी पोलिस अधिकारी उमेश पाटील यांनी चिमुकलीकडे चौकशी केली परंतु रात्रीचा अंधार असल्याने तिला त्याचा चेहरा दिसला नाही. यामुळे नराधमाची ओळख पटत नव्हती..दुसरी घटनाताहाराबादच्या घटनेनंतर साधारणत: महिनाभराच्या आतच मुल्हेरजवळ असलेल्या एका पाड्यावर सातवर्षीय मुलीवर अतिप्रसंगाचा प्रकार घडला. पावसाळ्याचे दिवस असल्याने मुसळधार पाऊस सुरू होता. पाड्यावरील एका छपराखाली एक युवक आडोशाला थांबला होता. छपरात पीडित सात वर्षांची चिमुरडी आणि तिचे आई-वडील होते. युवकाने पीडितेच्या वडिलांशी बराचवेळ गप्पाटप्पा मारल्या. काही वेळाने पाऊस थांबला असता, त्याने चिमुकलीला चॉकलेट घेऊन देतो म्हणून सोबत घेऊन गेला. .चिमुकलीही त्याच्यासोबत गेली. परंतु त्याने तिला पाड्याजवळ असलेल्या डोंगरावर नेले आणि तिच्यावर अतिप्रसंग केला. पीडित चिमुकलीला डोंगरावर सोडून तो पसार झाला. अतिशय भयानक अवस्थेमध्ये ती चिमुकली डोंगर उतरून खाली आली आणि डोंगराच्या पायथ्याशी येताच बेशुद्ध पडली. .याप्रकरणी जायखेडा पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला. यावेळी नराधमाला पीडितेच्या पालकांनीच पाहिलेले असल्याने पोलिसांनी त्यांचे स्केच तयार करून त्यावरून त्याचा शोध सुरू केला. आसपासच्या वाडे-पाडे शोधूनही त्या नराधमाबाबत कोणतीही माहिती जायखेडा पोलिसांना मिळत नव्हती..तिसरी घटनादरम्यान, उमेश पाटील हे कामानिमित्ताने पोलिस अधीक्षक कार्यालयात आले असता, त्यांची भेट देवळा पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याशी झाली. पोक्सोच्या गुन्ह्याबाबत त्यांची चर्चा सुरू असताना, देवळा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतही चिमुकलीवर अतिप्रसंग घडल्याचा प्रकार त्यांनी सांगितला आणि आरोपी अद्यापही हाती लागलेला नव्हता. .पाटील यांनीही त्यांच्या हद्दीतील दोन घटना सांगत नराधमाचे केलेले स्केच त्यांना दाखविले आणि पीडित चिमुकलीच्या पालकांना दाखवून खात्री करण्यास सांगितले. त्यांनी ते स्केच देवळा पोलिस ठाण्याच्या तपासी अधिकाऱ्याला पाठविले आणि त्याने ते काही वेळात पीडितेच्या पालकांना दाखविले. स्केचमधील नराधमानेच देवळ्यातही तेच कृत्य केल्याचे यातून समोर आले. त्यामुळे जायखेडा आणि देवळा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत चिमुकल्या मुलींना हेरून त्यांच्यावर अतिप्रसंग करणाऱ्या नराधमाला बेड्या ठोकायच्याच, असा चंग उमेश पाटील यांनी बांधला आणि सुरू झाली त्याची शोध मोहीम..दररोज किमान २०० कि.मी.चा प्रवासचिमुकल्यांना आपल्या वासनेची शिकार करणाऱ्याच्या मुसक्या आवळण्यासाठी उमेश पाटील यांनी पथके तयार केली. स्वत:ही जायखेडा हद्दीसह गुजरात लगत असलेल्या वाड्या-पाड्यांवर या नराधमाचा शोध घेण्यासाठी निघाले. तीनही गुन्ह्यातील आरोपी एकच होता, हे निश्चित झाले होते. दोन गुन्ह्यात तक्रारदारांशी नराधमाचे संवाद झालेला असल्याने त्याला कोकणी भाषा येत होती, हेही समोर आले. .तर त्याची सासरवाडी ही साक्री तालुक्यातील असली तरी या परिसरात त्याची भटकंती असल्याचेही तपासातून समोर आले होते. मात्र त्याची ओळख पटत नव्हती. जायखेडा, देवळा हद्दीतील वाड्या-पाड्यांवर जाऊन नराधमाबाबत चौकशी करताना, त्याचे स्केच दाखवायचे, कोकणी भाषा बोलता येणार आणि एकाच भटकंती करणारा असे चौकशीचे प्रश्न ठेवून पथकांनी तपास सुरू केला. उमेश पाटील हे दररोज किमान दोनशे कि.मी. अंतर फिरून नराधमाचा शोध घेत होते..मरेपर्यंतची जन्मठेपजायखेडा पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन प्रभारी अधिकारी उमेश पाटील यांनी पोक्सोसह अत्याचाराच्या या गुन्ह्यांचे दोषारोप पत्र तयार करून जिल्हा न्यायालयात सादर केले. आधीची शिक्षा आणि त्यानंतर पुन्हा तशाच प्रकारचे तीन गुन्हे केल्याचे सिद्ध झाल्याने जिल्हा न्यायालयाने त्यास मरेपर्यंतची जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली..अखेर तो सापडलागुजरात सीमेलगतच्या वाड्या-पाड्यांवर उमेश पाटील तपास करीत असताना, ते गुजरात हद्दीतल्या डांग तालुक्यातल्या सीमेलगतच्या वाड्यावर गेले. त्या वेळी एका गावातल्या पोलिसपाटलाला नराधमाचे स्केच दाखविले. त्यांनी त्याला ओळखले. गमजाभाई गेंडाईत असे त्याचे नाव. गावात त्याचे घर नाही. त्याची बायको त्याला सोडून गेलेली. आई-बाप नाही. पण, कधीतरी गावात येतो. .'माधुरी तुला ब्लाऊज काढावा लागेल' दिग्दर्शकाने केली अभिनेत्रीकडे विचित्र मागणी, म्हणाले... इतरत्र कुठे राहतो, काय करतो याची कोणतीही माहिती त्यांच्याकडे नव्हती. उमेश पाटील यांना नराधमाची ओळख पटली, याचे समाधान मिळाले. तो गावात दिसताच संपर्क साधण्याचे सांगत उमेश पाटील माघारी परतले. त्यानंतर आठ-पंधरा दिवसांत पोलिसपाटलाने गमजाभाई गावात आल्याची खबर दिली. खबर मिळताच, उमेश पाटील यांनी पथकाला रवाना केले. पथकाने नराधम गमजाभाईच्या मुसक्या आवळून जायखेडा पोलिस ठाण्यात आणले. चौकशीत धक्कादायक माहितीच समोर आली. काही महिन्यांपूर्वीच गुजरातमधील एका लहान मुलीवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यात सात वर्षांची शिक्षा भोगून तो बाहेर आला होता.