Nandgaon News : नांदगावात १९ हजार शेतकऱ्यांचा पीकविमा नाकारला; सरसकट पीकविमा मंजूर करण्याची मागणी

नांदगाव: तालुक्यातील जवळपास ३३ हजार ३०० शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात कपाशी, मूग, भुईमूग, मका, कांदा आदी पिकांचा पीकविमा उतरविला होता. त्यांपैकी अवघ्या १३ हजार ५२८ शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष विम्याचा लाभ मिळाला असून, जवळपास १९ हजारांपेक्षा अधिक शेतकरी वंचित राहिल्याने सरसकट पीकविमा मंजूर करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे..तालुक्यातील खरीप हंगामात जवळपास ३३ हजार ३०० शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात पीकविमा उतरविला होता. त्यांपैकी अवघ्या १३ हजार ५२८ शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला असून, १९ हजार ७७२ शेतकऱ्यांचा पीकविमा संबंधित कंपनीने नाकारल्याने पीकविम्यापासून वंचित राहिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. .संबंधित १९ हजार ७७२ शेतकऱ्यांचा पीकविमा कंपन्यांकडून नाकारण्यात आला आहे. यामध्ये कापूस पीक पिकवणीनंतरच्या नुकसानीत समाविष्ट नाही. कापणी कालावधी संपला, पेरणी कालावधीबाबत चुकीची माहिती अशा पद्धतीची विविध कारणे देत कंपनीने पीकविमा नाकारला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. शासनाने याबाबत लक्ष घालून सरसकट पीकविमा भरपाई मिळावी, अशी मागणी आता शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. खरीप हंगामात १३ हजार ७७२ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ११ कोटी ४७ लाख ३४ हजार १९१ रुपयांचे अनुदान वर्ग करण्यात आले आहे..Chemical Fertilizer : कोल्हापूर जिल्ह्यात ८७ रासायनिक खतांचे नमुने अप्रमाणित, खताची ग्रेड खालावल्याने पिकांच्या वाढीवर परिणाम; कारवाईची प्रक्रिया सुरू.पात्र शेतकऱ्यांसाठी मंजूर अनुदानरब्बी हंगाम २०२४ मधील पात्र शेतकऱ्यांसाठी कंपनीकडून नुकसानभरपाईपोटी आठ कोटी ८२ लाख ७६ हजार ३५५ रुपये इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्यांपैकी काही अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात आले आहे. उर्वरित अनुदान लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे.