लासलगाव (जि. नाशिक) : चांदवडहून लासलगावकडे येत असताना गायकर पेट्रोल पंपाजवळ मंगळवारी (ता.२८) सकाळी प्रवासी वाहनाच्या झालेल्या अपघातात १५ शेतमजूर जखमी झाले.

सर्व जखमींना नाशिकला जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. (cruiser capsized three times while rescuing schoolboy 10 farm labourers injured in Madhya Pradesh Nashik News)

प्रवासी वाहन असलेल्या क्रूझर गाडी (एमपी २० टीए -६५३) या वाहनातून भुराकुवा (मध्यप्रदेश) येथील वीस मजूर शेतकामासाठी नारायणगाव पुणे येथे जात असताना मंगळवारी सकाळी लासलगाव चांदवड रस्त्यावरील गायकर पेट्रोल पंपाजवळ सायकलने लासलगावकडे जाणाऱ्या शाळकरी मुलास वाचविण्याच्या प्रयत्नात चालकाचा ताबा सुटून क्रुझरने तीन पलट्या घेत खड्ड्यात उलटली.

या अपघातात गोटीबाई गोंडा सोलंकी, लालसिंग सोलंकी, रेवा सोलंकी, चंदाबाई हाबडा सोलंकी, नुरीबाई छगन मोरे, नारळीबाई लालसिंग सोलंकी, सचिन गंगाराम सोलंकी (सर्व रा. भुराकवा, ता. राजपूर, जि. बडवानी, मध्यप्रदेश) जखमी झाले. शाळकरी मुलासह गाडीचालक व अजून काहींना दुखापत झाली आहे.

अपघात होताच परिसरातील नागरिक मदतीस धावून आले. लासलगावचे सहायक पोलिस निरीक्षक राहुल वाघ यांच्या आदेशानुसार उपनिरीक्षक देविदास लाड, पोलिस नाईक कैलास महाजन यांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमींना तीन रूग्णवाहिकांद्वारे लासलगाव ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचारासाठी दाखल केले. नंतर या सर्व जखमींना जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.