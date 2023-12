Nashik Cyber Crime: ॲप्लिकेशन पाठवून बँक खातेच केले रिकामे! सायबर भामट्याने 5 लाख घेतले काढून

नाशिक : जिओ कस्टमर केअरमधून बोलत असल्याचे भासवून सायबर भामट्याने मोबाईलमध्ये एक ॲप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यास सांगून फिर्यादी महिलेच्या बँक खात्यातून तब्बल ५ लाख ३५ हजारांची रक्कम काढून घेत फसवणूक केल्याचा प्रकार घडला.

याप्रकरणी सायबर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Empty bank account by sending application 5 lakhs taken by cyber scammers Nashik Cyber ​​Crime)