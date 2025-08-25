नाशिक

Cyber Crime : दोन बँक खात्यात १५ लाख जमा, पाच लाख काढले; नाशिकमधील ‘सायबर फ्रॉड’चा पर्दाफाश

Minor College Student Targeted in Cyber Fraud : नाशिकमध्ये महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीला फसवून तिच्या बँक खात्यांमध्ये लाखो रुपये जमा करणाऱ्या सायबर गुन्हेगारांचा पोलीस शोध घेत आहेत.
Cyber Crime
Cyber Crimesakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नाशिक: महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या युवतीला दोन बँक खाते उघडण्यास लावून सायबर भामट्यांनी फ्रॉडच्या माध्यमातून त्यावर १५ लाख जमा केले. त्यावरून पाच लाख काढण्यात आल्याने बँकेला संशयास्पद व्यवहाराची शक्यता वाटली आणि खाते फ्रीज केले. याप्रकरणी सायबर भामट्यांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

