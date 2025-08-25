Cyber Crime : दोन बँक खात्यात १५ लाख जमा, पाच लाख काढले; नाशिकमधील ‘सायबर फ्रॉड’चा पर्दाफाश

नाशिक: महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या युवतीला दोन बँक खाते उघडण्यास लावून सायबर भामट्यांनी फ्रॉडच्या माध्यमातून त्यावर १५ लाख जमा केले. त्यावरून पाच लाख काढण्यात आल्याने बँकेला संशयास्पद व्यवहाराची शक्यता वाटली आणि खाते फ्रीज केले. याप्रकरणी सायबर भामट्यांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .जोश सतनाम राजपूत, तौसिफ, रणवीरसिंग उप्पल अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या सायबर भामट्यांची नावे आहेत. ध्रुवी नारायण हांडोरे (वय १८, रा. पंचवटी) हिच्या फिर्यादीनुसार, गेल्या जून महिन्यात तिच्या मित्राने सायबर भामट्यांच्या सांगण्यावरून ध्रुवी हिला आयडीबीआय बँक आणि इंडियन ओवरसीज या दोन बँकेत खाते उघडण्यास सांगितले..तिनेही अजाणतेपणे मित्रावर विश्वास ठेवून खाते सुरू केली. यातील आयडीबीआय बँकेत १४ लाख ५१ हजार ७०२ रुपये तर, इंडियन ओवरसीज बँकेत १ लाख ३६१ रुपये संशयित जोश याने जमा केले. काही तासातच आयडीबीआय बँकेच्या खात्यातून पाच लाख काढून घेण्यात आले..अचानक झालेल्या या आर्थिक व्यवहारामुळे बँकेला संशय आला. खातेदार युवती कमी वयाची असताना खात्यावर आलेल्या मोठ्या रकमांची दोन्ही खाती बँकेने फ्रीज केली. सदरचा प्रकार २८ ते ३० जून या दरम्यान घडला. याप्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून, वरिष्ठ निरीक्षक उमेश पाटील हे तपास करीत आहेत..Nashik Crime : एकतर्फी प्रेमाचा भयानक शेवट; सिडकोतील अल्पवयीन विद्यार्थिनीने संपवलं जीवन, दोघे संशयित अटकेत.कर्नाटकातून फसवणूकसायबर पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार सदर फसवणूकीचा प्रकार कर्नाटकात झाला आहे. याप्रकरणी कोलार जिल्हा सायबर पोलिसात (कर्नाटक) याच संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल आहे. संशयितांनी कर्नाटकात अनेकांचा सायबर गंडा घालत आलेल्या रकमा महाराष्ट्रातील अशाचरितीने बॅँक खाते उघडून त्यावर पैसे वर्ग केले आणि नंतर ते काढून घेण्यात आले. अशारितीने संशयितांनी ऑनलाईन गंडा घातला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.