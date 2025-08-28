Cyber Fraud : व्हॉट्सॲपवरील मैत्री पडली महागात; नाशिकमधील विवाहितेला १६ लाखांचा गंडा

नाशिक: सोशलमीडियावरील अवघ्या दोन महिन्यांच्या मैत्रीतून सायबर भामट्याने शहरातील एका विवाहितेला तब्बल १६ लाख ३५ हजार रुपयांचा गंडा घातला आहे. सोशलमीडियावरील अनोळखी व्यक्तीशी आर्थिक व्यवहार करताना दक्षता बाळगण्याचे आवाहन शहर सायबर पोलिसांनी केले असून, याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .भारती सुरेंद्र मोहबिया (३५, रा. निर्मल अपार्टमेंट, पंचक, जेलरोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, सोशलमीडियावरील व्हॉटसॲप व फेसबुकच्या माध्यमातून भारती यांची मे अज्ञात सायबर भामट्यांची ओळख झाली. संशयित सायबर भामट्याने भारती यांच्याशी मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित केले. .वारंवार बोलणे होत असल्याने त्यांच्यात घट्ट मैत्री झाल्यासारखे चित्र संशयिताने निर्माण केले. त्यानंतर संशयित सायबर भामट्याने भारती यांना स्वत:च्या अपघाताचे कारण सांगून आर्थिक मदत मागितली. भारती यांना संशयिताने दिलेले कारण खरे वाटले. त्यामुळे त्यांनीही सायबर भामट्याने सांगितल्याप्रमाणे बँक खात्यावर पैसे वर्ग केले. त्यानंतर पुन्हा त्याने त्याच्या मुलीच्या होस्टेलसाठी भारती यांच्याकडे पैशांची मागणी केली..UK Crime Report : लैंगिक अत्याचारात भारतीय सर्वाधिक दोषी, ब्रिटनमध्ये गेल्या चार वर्षांतील आकडेवारी; गुन्ह्यांत २५७ टक्के वाढ.होस्टेलची फी साठी भारती यांनी संशयिताला पैसे दिले. घेतलेले पैसे बरेच दिवस होऊनही मिळत नसल्याने भारती यांनी संपर्क साधला असता त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यानंतर संशयित संपर्काच्या बाहेर गेल्याने भारती यांना फसवणूक झाल्याची खात्री पटली. याप्रकरणी शहर सायबर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तपास वरिष्ठ निरीक्षक उमेश पाटील हे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.