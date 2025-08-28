नाशिक

Cyber Fraud : व्हॉट्सॲपवरील मैत्री पडली महागात; नाशिकमधील विवाहितेला १६ लाखांचा गंडा

Cyber Fraud via Social Media in Nashik : नाशिकमध्ये सोशलमीडियावर अवघ्या दोन महिन्यांत सायबर भामट्याने विवाहितेला फसवून तब्बल १६ लाख ३५ हजार रुपये घेतले; सायबर पोलिस तपास करीत आहेत.
नाशिक: सोशलमीडियावरील अवघ्या दोन महिन्यांच्या मैत्रीतून सायबर भामट्याने शहरातील एका विवाहितेला तब्बल १६ लाख ३५ हजार रुपयांचा गंडा घातला आहे. सोशलमीडियावरील अनोळखी व्यक्तीशी आर्थिक व्यवहार करताना दक्षता बाळगण्याचे आवाहन शहर सायबर पोलिसांनी केले असून, याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

