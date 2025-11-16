Nashik Crime : वशीकरण करणारा भोंदूबाबाच अडकला ‘माया’जालात!

युवतीचे एका युवकाशी प्रेमसंबंध असतानाच, त्याचे दुसरीशी प्रेमसंबंध जुळले. त्यामुळे आपल्या प्रियकराला पुन्हा आपल्याकडे आणण्यासाठी त्या युवतीने ऑनलाइन ‘वशीकरण’ करणाऱ्या भोंदूबाबाशी संपर्क साधला. त्याने त्या युवतीला लाखो रुपयांना गंडा घातला. हे प्रकरण नाशिक सायबर पोलिसांकडे आले असता तत्कालीन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक देवराज बोरसे यांनी या ऑनलाइन बाबाला अडकविण्यासाठी एखाद्या चित्रपटाला साजेल, असा ऑनलाइन सापळा रचला. एरवी आतापर्यंत अनेकांना आपल्या जाळ्यात अडकविणारा भोंदूबाबाच अखेर सायबर पोलिसांच्या ‘माया’जालात अडकला..नाशिक शहर आयुक्तालयातील अंबड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील युवतीने पोलिस ठाण्याकडे तिची ऑनलाइन फसवणूक झाल्याची तक्रार दिली. सायबर फसवणूक असल्याने तो अर्ज तपासकामी शहर सायबर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक देवराज बोरसे यांच्याकडे आला. चौकशीसाठी युवतीला सायबर पोलिस ठाण्यात बोलावले असता तिची ऑनलाइन अडीच ते तीन लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचे सांगितले. .मात्र ही फसवणूक का व कशासाठी झाली, हे युवती सांगत नव्हती. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बोरसे, महिला पोलिस अंमलदार श्यामल जोशी यांनी युवतीला विश्वासात घेत तिच्याकडे सखोल चौकशी केली. या चौकशीतून तिने जी माहिती दिली, ती सायबर पोलिसांना चक्रावून सोडणारी होती..वशीकरण पूजाविधी...पीडित युवतीचे एका युवकाशी प्रेमसंबंध होते. त्यांचे सुरळीत सुरू असतानाच तिला समजले, की तिच्या प्रियकराचे दुसऱ्या युवतीशी प्रेमसंबंध जुळले आहेत. त्यामुळे तो या युवतीकडे दुर्लक्ष करीत होता. आपल्या प्रियकराला पुन्हा आपल्याकडे वळवून घेण्यासाठी तिचे प्रयत्न सुरू होते. याचदरम्यान तिला सोशल मीडियावर ऑनलाइन वशीकरण करण्यासंदर्भातील पूजाविधीची माहिती मिळाली. त्यामुळे या युवतीने आपल्या प्रियकराला पुन्हा आपल्याकडे आणण्यासाठी वशीकरण पूजाविधी करण्याचा निर्णय घेतला. .अशी वशीकरण पूजाविधी करण्यासाठी तिने ऑनलाइन शोधमोहीम सुरू केली. त्या वेळी तिचा सोशल मीडियावरून अशी वशीकरण पूजाविधी करणाऱ्या भोंदू बाबाशी संपर्क आला. त्याने पूजाविधी केल्याने त्याचे किती सकारात्मक परिणाम होतात, याची माहिती त्याच्या वेबसाइटवर दिली होती. ते सारे पाहून या युवतीचा त्या बाबावर विश्वास बसला. तिने त्याच वेबसाइटवरून त्याचा संपर्क क्रमांक घेतला आणि त्या भोंदूबाबाशी संपर्क साधला. .त्या बाबाला तिने तिचे प्रेमसंबंधाचे कथानक सांगून कोणत्याही परिस्थितीमध्ये तिला तिचा प्रियकर परत हवा होता. त्यासाठी ती वाटेल ते करण्यास तयार होती. भोंदूबाबाने तिला पूजाविधी करावी लागेल व त्यासाठी पैसेही लागतील, असेही सांगितले. तिनेही त्या भोंदूबाबाला पैसे देण्याचे मान्य केले. ही पूजा भोंदूबाबा ऑनलाइन पद्धतीने करणार होता. त्यासाठी या युवतीची प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज नसल्याचे त्याने सांगितले. .मात्र त्यासाठी त्याने त्या युवतीचे न्यूड फोटो मागितले. तिलाही तिच्या प्रियकराची गरज असल्याने तिने तेही पाठविले. एक पूजा झाल्यानंतर, दुसरी पूजा, त्यानंतर तिसरी पूजा असे करत त्या भोंदूबाबाने प्रत्येक पूजेसाठी युवतीकडून ऑनलाइन पैसे घेतले. अनेक पूजा होऊनही युवतीचा प्रियकर तिच्याकडे आला नव्हता. .तर दुसरीकडे भोंदूबाबाने तिच्याकडून आतापर्यत अडीच ते तीन लाख रुपये घेतले होते. त्यामुळे तिने त्या बाबाला जाब विचारला असता, त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली आणि नंतर तो तिच्या संपर्काबाहेर केला. एकीकडे प्रियकर परतत नव्हता, तर दुसरीकडे त्याला परत मिळविण्यासाठी तिची अडीच ते तीन लाखांची फसवणूक झाली होती..‘सायबर’ सापळाशहर सायबरचे तत्कालीन वरिष्ठ निरीक्षक देवराज बोरसे यांनी तांत्रिक विश्लेषणानुसार तपास सुरू केला. महिला अंमलदार श्यामल जोशी यांना ऑनलाइन शोधमोहीम राबवून त्या भोंदूबाबाची वेबसाइट इंटरनेटच्या महाजाळ्यातून शोधून काढण्याचे काम सोपविले. श्यामल जोशी यांनीही अहोरात्र मेहनत घेत वशीकरण पूजाविधी करणाऱ्या ऑनलाइन बाबांच्या वेबसाइट शोधल्या. युवतीच्या मदतीने नेमकी वेबसाइट शोधण्यात आली. त्यानंतर बोरसे यांनी या भोंदू बाबाला जाळ्यात अडकविण्यासाठी सापळा तयार केला. श्यामल जोशी यांनी त्या भोंदूबाबाच्या वेबसाइटवरून संपर्क साधला. .जोशी यांनी त्याला सांगितले की, तिने एका युवकाशी प्रेमविवाह केला आहे. ते दोघेही घर सोडून निघाले आहेत. त्यांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्यासाठी मार्ग सापडावा आणि त्यांना कोणताही त्रास होऊ नये, त्यांच्यावर कोणतेही विघ्न येऊ नये यासाठी त्यांना पूजाविधी करावयाची असल्याचे त्या भोंदूबाबा सांगितले. त्याने एक ना अनेक प्रकारे श्यामल जोशी यांच्याकडे चौकशी केली. तर, श्यामल जोशी यांनीही वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बोरसे यांच्या सूचनेप्रमाणे त्या भोंदू बाबाला गुंतवून ठेवले आणि त्याचा विश्वास संपादन केला. .त्या भोंदू बाबाचा विश्वास बसल्यानंतर त्याने जोशी यांना पूजाविधीचा उपाय सांगितला आणि त्यासाठी खूप खर्चही सांगितला. त्या वेळी जोशी यांनी त्या बाबाला ‘बाबा, पैशांची चिंता करू नका, आम्ही घरातून निघताना १५ ते २० लाख रुपये, सोन्याचे दागदागिने घेऊनच निघाल्याचे सांगितले. त्या भोंदू बाबाचा विश्वास बसावा म्हणून त्यांनी तसे फोटोही पाठविले. त्या वेळी त्या भोंदू बाबाने त्यांना ऑनलाइन पूजा करणार असल्याचे सांगितले. तेव्हा ती पूजा कुठे होणार असे जोशी यांनी विचारले. तेव्हा त्याने दिल्लीत होणार असल्याचे सांगितले. त्यांनीही त्या बाबाला ‘आम्हीही दिल्लीत आहोत’ असे सांगत, आमच्या उपस्थितीत पूजा करण्याचा आग्रह धरला. त्यासाठी त्यांनी जादा पैसे देण्याचे आमिष त्या बाबाला दाखविले..अन् भोंदू बाबा अडकला...सायबरचे वरिष्ठ निरीक्षक बोरसे आणि महिला अंमलदार श्यामल जोशी यांनी रचलेल्या सापळ्यात तो भोंदू बाबा सापडला होता. जादा पैसे मिळणार असल्याने तोही अडकला. त्याने पूजाविधीसाठी येण्याचे ठिकाण आणि वेळ कळविली. वरिष्ठ निरीक्षक बोरसे आणि सायबर पथकाने नाशिक येथून दिल्ली जाण्याची तयारी केली आणि त्यानुसार त्या भोंदू बाबाकडून एका दिवसाची अवधी मागून दिल्लीला पोहोचले. भोंदूबाबाने दिलेल्या पत्त्यावर पोहोचल्यावर बोरसे व त्यांच्या पथकाने सापळा रचला. त्यानुसार भोंदू बाबा आला असता, त्या वेळी दबा धरून असलेल्या पथकाने त्या भोंदूबाबाला शिताफीने अटक केली..Charholi Crime News : वाढदिवसाच्या बहाण्याने बोलावून व्यावसायिकाच्या डोक्यात गोळी, चौथा आरोपी अटकेत.अशी होती त्याची मोडस्हा भोंदूबाबा अवघ्या २०-२२ वर्षांचा युवक असून, त्याने एक बनावट वेबसाइट बनविली होती. त्याला कुठलेही पूजाविधी येत नव्हती. परंतु ऑनलाइन पूजाविधीच्या नावाखाली त्याने अनेकांना गंडा घातला होता. त्यातल्या त्यात युवती, महिलांना तो हेरायचा. त्यांना तो इमोशनल ब्लॅकमेल करून आपल्या जाळ्यात ओढायचा. त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त पैसे उकळल्यानंतर त्यांच्याशी परत संपर्क बंद करायचा. पोलिस तपासात त्याच्याकडे अनेक युवती, महिलांचे न्यूड फोटो आढळून आले होते. याप्रकरणी शहर सायबर पोलिसात गुन्हा दाखल असून, प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 