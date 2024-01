Nashik: येवल्यात नायलॉन मांजाने दुचाकीस्वार जखमी; पोलीस अन नगरपालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे सर्रास विक्री

येवला : भोगीच्या दिवशी येथील पतंगोत्सवाला सुरवात झाली. पहिल्याच दिवशी एका तरुणाचा ओठ चिरून सुमारे १२ टाके पडले. यामुळे नायलॉन मांजा विक्रीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. प्रशासनाविषयी नाराजी व्यक्त होत आहे.

धोकेदायक असलेल्या वापर व विक्रीस बंदी असतानाही मोठ्या प्रमाणात नायलॉन मांजा विक्रीला आला आहे. कळवण येथून येवल्यात पैठणी घेण्यासाठी आलेल्या तरुणाचा नायलॉन मांजा गळ्यात अडकल्याने शनिवारी (ता. १३) गळा चिरला गेला. त्याला तब्बल आठ टाके पडले आहेत. (Cyclist injured by nylon manja illegal selling due to negligence of police and yeola municipal administration Nashik)