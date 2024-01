Dada Bhuse : ...तर सर्वोच्च न्यायालयावर शंका उपस्थित करणार का? दादा भुसेंचा उद्धव ठाकरेंना टोला

Dada Bhuse : महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी कायदे, नियम आणि वस्तुस्थितीवर आधारित आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय दिला आहे.

त्याला विरोधकांनी आव्हान दिले आणि आमच्याच बाजूने निकाल लागला तर सर्वोच्च न्यायालयावर शंका उपस्थित करणार का, असा प्रश्न उपस्थित करीत सार्वजनिक बांधकाममंत्री दादा भुसे यांनी उद्धव ठाकरेंच्या महापत्रकार परिषदेवर टीका केली आहे. (Dada Bhuse advice to Uddhav Thackeray Decisions regarding MLA disqualification based on rules and facts nashik news)