Nashik News: मालेगावातील यंत्रमागधारकांच्या आशा पल्लवीत; नव्या समितीचे अध्यक्षपद दादा भुसेंकडे

Nashik News : राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या विकासासाठी शासनाने समिती स्थापन केली असून अध्यक्षपदी पालकमंत्री दादा भुसे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. श्री. भुसे यांना मालेगावच्या यंत्रमाग व्यवसायाच्या अडचणी व समस्यांची खोलवर जाण आहे.

शासनाने यंत्रमागधारकांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पाऊल उचलल्याचे येथे स्वागत केले जात आहे. यंत्रमागधारक व कामगारांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. दरम्यान यंत्रमागाचे प्रश्‍न सोडविण्याचे मोठे आव्हान श्री. भुसे यांच्यासमोर असणार आहे.

मालेगावच्या अर्थव्यवस्थेची चाके यंत्रमागाच्या खडखडाटावर अवलंबून आहे. लाखो कामगारांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असलेला येथील यंत्रमाग व्यवसाय नेहमीच संघर्षातून वाटचाल करीत असतो. वीज, रस्ते, कच्चा माल, प्रोसेसिंग युनिट आदी समस्या कायम आहेत. (Dada Bhuse has chairmanship of new committee of loom holders nashik news)