Dada Bhuse : 'आले तर एकत्र, अन्यथा शिवसेनेचा मार्ग मोकळा'; महायुतीच्या जागावाटपावर दादा भुसे यांचा सूचक इशारा!

Dada Bhuse on Mahayuti seat sharing uncertainty : नाशिकमध्ये आयोजित ‘धर्मवीर आनंद दिघे नागरी सहाय्यता शिबिरा’त उपस्थित राहून माध्यमांशी संवाद साधताना शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी महायुतीतील जागावाटप, शिवसेनेची तयारी आणि विविध प्रश्‍नांवर भूमिका स्पष्ट केली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत महायुतीमध्ये कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळतील, याबाबत अद्याप निश्‍चिती झालेली नसली तरी आमचा पक्ष महायुतीचा भाग म्हणून पूर्ण तयारी करत आहे, असे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी शनिवारी येथे सांगितले.

