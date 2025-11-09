Dada Bhuse : 'आले तर एकत्र, अन्यथा शिवसेनेचा मार्ग मोकळा'; महायुतीच्या जागावाटपावर दादा भुसे यांचा सूचक इशारा!

नाशिक: महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत महायुतीमध्ये कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळतील, याबाबत अद्याप निश्चिती झालेली नसली तरी आमचा पक्ष महायुतीचा भाग म्हणून पूर्ण तयारी करत आहे, असे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी शनिवारी येथे सांगितले..जागावाटपाचा निर्णय प्रलंबित असला तरी पक्ष म्हणून स्वतंत्र तयारी सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “आले तर एकत्र, अन्यथा शिवसेनेचा मार्ग मोकळा आहे,” अशा शब्दांत भुसे यांनी सूचक इशारा दिला..नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या भुसे यांनी शनिवारी (ता.८) माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, “युतीचा विषय सोडून देण्याचा नाही. मात्र प्रत्येक पक्षाला आपली ताकद वाढवायची असते. त्यानुसार आम्ही प्रयत्नशील आहोत.” नाशिकमध्ये शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘धर्मवीर आनंद दिघे नागरी सहाय्यता शिबिर’ आयोजित करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली..उद्धव ठाकरे यांच्या अतिवृष्टीग्रस्त भागातील दौऱ्याबाबत विचारले असता भुसे म्हणाले, “अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले, तेव्हा आम्ही प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पाहणी केली आणि अहवाल तयार करून मदत निधी वर्ग केला.”.भुसे यांनी पुढे सांगितले की, “नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादक संकटात आहेत, तर कांदा उत्पादकांना चांगल्या भावाची अपेक्षा आहे. दोघांनाही शासन मदत करणार आहे.” पार्थ पवार यांच्या कथित जमीन घोटाळ्याबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले, “उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वस्तुस्थिती स्पष्ट केली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याबाबत निर्णय घेतील.”.Sangli: नित्य अभिवादनाने 'राजमाते'ची त्रिशताब्दी जयंती; महाराष्टात पहिला उपक्रम सांगलीत, चरित्र पारायनाने होणार विचारांचा जागर.वंदे मातरम् राष्ट्रगीताविषयी भाष्य करताना भुसे म्हणाले, “वंदे मातरम् हे राष्ट्रगीत प्रत्येकाने गायले पाहिजे. कोणी जाणूनबुजून याला वेगळे वळण देत असेल, तर ते योग्य नाही.” मालेगाव येथील काही उर्दू शाळांमध्ये हे गीत न गायल्याची बाब लक्षात आली असून, त्याबाबत माहिती घेऊन कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. बोगस शिक्षक भरती प्रकरणात आधीच गुन्हे दाखल झाले असून चौकशी सुरू आहे. “ज्यांच्या चुकीमुळे गैरप्रकार झाले, त्यांच्यावर कठोर कारवाई होईल,” असा इशारा भुसे यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.