Dada Bhuse : कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण सरकारच्या माध्यमातून दिले जाईल : दादा भुसे

Dada Bhuse : कष्ट करणारे अनेक मराठा समाजाचे कुटुंब आहेत. त्यांची परिस्थिती खालावली आहे. इतर कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाच्या गोरगरिबांना आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही मागणी होती. त्या मागणीवर शिक्कामोर्तब झाला आहे.

कुणबी नोंद असेल तो कायद्याच्या चौकटीत ओबीसीत बसेल, अशी प्रतिक्रिया पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिली आहे.