Nashik Cororna Update : दैनंदिन कोरोनाबाधितांची संख्या पन्नासहून अधिक

Nashik Cororna Update : शहर व जिल्ह्यात काही दिवसांपासून पुन्‍हा कोरोनाबाधित आढळत असून, रविवारी (ता. १६) पन्नासहून अधिक जणांचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्‍ह आला. दीर्घ कालावधीनंतर दैनंदिन बाधितांच्‍या संख्येने पन्नासचा आकडा ओलांडला आहे. (daily number of corona patients more than fifty Nashik Cororna Update news)

सध्या जिल्ह्यात सक्रिय रुग्‍णांची संख्या ७४ झाली आहे. रविवारी जिल्ह्यात ५४ रुग्‍णांचे कोरोना अहवाल पॉझिटिव्‍ह आले. यामध्ये सर्वाधिक ३९ रुग्ण ग्रामीण भागातील असून, याशिवाय नाशिक महापालिका क्षेत्रातील दहा, मालेगाव महापालिका क्षेत्रातील दोन, जिल्‍हाबाहेरील तीन रुग्‍णांचे अहवाल पॉझिटिव्‍ह आले आहेत.

आत्तापर्यंत मालेगावमध्ये सक्रिय कोरोनाबाधितांची संख्या शून्‍य होती. परंतु सध्या दोन बाधितांवर उपचार सुरू आहेत. नाशिक शहरात २१, ग्रामीणमध्ये ४७ बाधितांवर उपचार सुरू आहेत. दरम्‍यान, रविवारी जिल्ह्याचा पॉझिटिव्हिटी दर ३.८४ टक्‍के राहिला आहे. नाशिक महापालिका क्षेत्राचा ५.९९ टक्‍के, तर नाशिक ग्रामीणचा पॉझिटिव्हिटी दर ३.२५ टक्‍के राहिला.