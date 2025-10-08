Nashik Zilla Parishad : पालकमंत्री नसल्याने दलित वस्ती सुधार योजनेचे ३५ कोटी रखडले; नाशिक जिल्हा परिषदेच्या कामांना खो

नाशिक: जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्यामुळे जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाच्या दलित वस्ती सुधार योजनेचे ३५ कोटींच्या कामांचे नियोजन अद्याप झालेले नाही. यातील २० टक्के निधी प्राप्त झालेला असतानाही नियोजनाअभावी हा निधी खर्च करता येत नसल्याने अधिकाऱ्यांची अडचण झाली आहे. .दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून गत वर्षी २७ कोटी रुपये प्राप्त झाले. चालू वर्षी हा आकडा ३५ कोटींपर्यंत पोहोचला. पण दलित वस्त्यांमध्ये कोणती कामे करायची, त्या आराखड्यात कोणत्या वर्षी कोणती कामे करायची, याचा प्राधान्यक्रम दिला जातो. सर्व ग्रामपंचायतींचा मिळून तालुका पातळीवर एकत्रित आराखडा तयार करून तो जिल्हा समाजकल्याण विभागाकडे पाठविला जातो. जिल्हास्तरावर एकत्रित आराखडा तयार करून जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीतून या कामांना प्राधान्यक्रमाने निधी दिला जातो..जिल्ह्यातील एकूण एक हजार ३८८ या दलित वस्त्यांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी समाजकल्याण विभागाकडून जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला निधी दिला जातो. या निधीतून साधारणपणे रस्ते, पाणीपुरवठा सुविधा, पथदीप, स्वच्छता आदी ८ प्रकारची कामे केली जातात..जिल्हा नियोजन समितीने कळविल्याप्रमाणे समाजकल्याण विभागाने प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर केले. मात्र, पालकमंत्री नसल्याने त्यास अधिकृत मान्यता कोण देणार, असा प्रश्न उपस्थितीत झाला. त्यामुळे हा प्रस्ताव पडून आहे..प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! गोव्यात प्रवेश करताना 'ही' कागदपत्रे सोबत ठेवा, अन्यथा भरावा लागेल दंड; वाहनांची होणार तपासणी.समाजकल्याण विभागाचे नियोजन साधारणतः सप्टेंबर, ऑक्टोबरपर्यंत होते. परंतु, अद्याप नियोजन पूर्ण झालेले नाही. पुढील काळात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असल्याने नियोजन झाले तर निधी खर्च करणे शक्य होईल.- हर्षदा बडगुजर, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.