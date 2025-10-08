नाशिक

Nashik Zilla Parishad : पालकमंत्री नसल्याने दलित वस्ती सुधार योजनेचे ३५ कोटी रखडले; नाशिक जिल्हा परिषदेच्या कामांना खो

35 Crore Allocated for Dalit Vasti Development in Nashik : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत दलित वस्ती सुधार योजनेचे ३५ कोटी रुपयांचे नियोजन पालकमंत्री नसल्याने थांबले आहे. यामुळे दलित वस्त्यांमधील रस्ते, पाणी आणि पथदीप यांसारख्या पायाभूत सुविधांची कामे होऊ शकलेली नाहीत.
Nashik Zilla Parishad

Nashik Zilla Parishad

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्यामुळे जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाच्या दलित वस्ती सुधार योजनेचे ३५ कोटींच्या कामांचे नियोजन अद्याप झालेले नाही. यातील २० टक्के निधी प्राप्त झालेला असतानाही नियोजनाअभावी हा निधी खर्च करता येत नसल्याने अधिकाऱ्यांची अडचण झाली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Funding
Project
zilha parishad nashik
community
schemes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com