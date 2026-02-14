Nashik News : पालकमंत्र्यांअभावी दलित वस्त्यांचा विकास रोखला; ४० कोटींचा निधी 'स्वाक्षरी'विना रखडला!

नाशिक: जिल्ह्यातील शहरी आणि निमशहरी भागातील दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी ४० कोटींची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. मात्र, पालकमंत्र्यांअभावी सदर कामांसाठीचा निधी मंजूर झालेला नाही. त्यामुळे ३१ मार्चपूर्वी हा निधी प्राप्त करून घेण्यासाठी जिल्हा नियोजन विभागाकडून राज्यस्तरावर पाठपुरावा केला जात आहे..‘मार्च एन्ड’साठी अवघ्या दीड महिन्याचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे सर्वच शासकीय विभागांमध्ये लगबग सुरू आहे. परंतु, जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्याचा फटका हा दलितवस्तीच्या कामांना बसतो. जिल्ह्यातील शहरी व निमशहरी भागांमध्ये दलितवस्ती सुधार योजनेंतर्गत ४० कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या कामांसाठीच्या प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक बाबींची पूर्तता पूर्ण झाली. मात्र, निधीचा प्रस्ताव हा पालकमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीअभावी अडकून पडला आहे..जिल्ह्यातील दलित वस्ती सुधार योजनेच्या कामांना निधी बहाल करण्याचे अधिकार हे पालकमंत्र्यांकडे असतात. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समित्यांच्या बैठकांमधून पालकमंत्री वेळोवेळी निधी मागण्याच्या प्रस्तावांना मान्यता देत असतात. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून नाशिकचे पालकमंत्रिपद रिक्त आहे. त्याचा थेट परिणाम दलित वस्तीच्या कामांवर झाला असून, ही कामे ठप्प पडली आहेत..Mumbai Metro Tragedy: मेट्रो स्लॅब कोसळल्याने ठाणे–मुंबई वाहतूक ठप्प, एकाचा मृत्यू; 3 ते 4 जखमी.दरम्यान, पालकमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत राज्याच्या नगरविकास विभागातील उच्चाधिकार समितीला सदरचा निधी मंजुरीचे अधिकार असतात. त्यामुळे ३१ मार्चपूर्वी हा निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी जिल्हा नियोजन विभागाकडून राज्यपातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत..मुख्यमंत्र्यांकडेही मांडली समस्यादोनच दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२६-२७ ची बैठक पार पडली. या बैठकीत लोकप्रतिनिधींबरोबरच जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी दलित वस्ती सुधार योजनेच्या निधीबाबत मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. त्यावर या प्रश्नी लक्ष घालण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.