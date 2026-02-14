नाशिक

Nashik News : पालकमंत्र्यांअभावी दलित वस्त्यांचा विकास रोखला; ४० कोटींचा निधी 'स्वाक्षरी'विना रखडला!

Nashik’s Dalit Vasti Reform Projects Stalled Due to Absence of Guardian Minister : नाशिक जिल्ह्यात पालकमंत्री नसल्याने दलित वस्ती सुधार योजनेचा ४० कोटींचा निधी रखडला; ३१ मार्चपूर्वी निधी मिळवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचा पाठपुराव
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: जिल्ह्यातील शहरी आणि निमशहरी भागातील दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी ४० कोटींची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. मात्र, पालकमंत्र्यांअभावी सदर कामांसाठीचा निधी मंजूर झालेला नाही. त्यामुळे ३१ मार्चपूर्वी हा निधी प्राप्त करून घेण्यासाठी जिल्हा नियोजन विभागाकडून राज्यस्तरावर पाठपुरावा केला जात आहे.

