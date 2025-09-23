नाशिक

Nashik News : लंडनच्या रॅम्पवर नाशिकची शान! ‘दंडे गोल्ड’चे पारंपरिक दागिने झळकले

Celebrating Local Craftsmanship and Indian Heritage : जिव्या क्लोदिंग ब्रँडच्या को-फाउंडर व डिझायनर ऐश्वर्या लहरिया यांनी ‘दंडे’चे दागिने परिधान करून भारतीय परंपरेची झलक साकारली.
Jewelry

Updated on

नाशिक: ‘लंडन फॅशन वीक’मध्ये नाशिकचे प्रसिद्ध सराफ ‘दंडे गोल्ड अॅन्ड डायमंड्स’चे पारंपरिक दागिने झळकले. जिव्या क्लोदिंग ब्रँडच्या को-फाउंडर व डिझायनर ऐश्वर्या लहरिया यांनी ‘दंडे’चे दागिने परिधान करून भारतीय परंपरेची झलक साकारली.

