Nashik News : लंडनच्या रॅम्पवर नाशिकची शान! ‘दंडे गोल्ड’चे पारंपरिक दागिने झळकले

नाशिक: 'लंडन फॅशन वीक'मध्ये नाशिकचे प्रसिद्ध सराफ 'दंडे गोल्ड अॅन्ड डायमंड्स'चे पारंपरिक दागिने झळकले. जिव्या क्लोदिंग ब्रँडच्या को-फाउंडर व डिझायनर ऐश्वर्या लहरिया यांनी 'दंडे'चे दागिने परिधान करून भारतीय परंपरेची झलक साकारली. .न्यू यॉर्क, मिलान आणि पॅरिससह 'बिग फोर' फॅशन वीकमध्ये गणला जाणारा हा सोहळा १८ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान पार पडला. यंदाच्या फॅशन वीकमध्ये जिव्या क्लोदिंग ब्रँडने 'दंडे गोल्ड अॅन्ड डायमंड्स'च्या ऐवज संग्रहालयातील ऐतिहासिक दागिन्यांचे जागतिक मंचावर सादरीकरण केले. .डिझायनर ऐश्वर्या लहरिया यांनी हे दागिने परिधान करून रॅम्पवर वॉक केले. या शोमध्ये भारतीय स्थानिक कारागिरांनी बनविलेल्या तोळबंदी (बाजूबंद) आणि अंबी हार (राजस्थानी हार) या दागिन्यांनी भारतीय परंपरेचे सौंदर्य अधोरेखित केले. या अनोख्या क्षणाबद्दल बोलताना दंडे गोल्ड अॅन्ड डायमंड्सचे संचालक योगेश्वर धनंजय दंडे म्हणाले, की लंडन फॅशन वीकसारख्या आंतरराष्ट्रीय मंचावर नाशिकचे दागिने झळकले, हा आमच्यासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. .आमच्या ऐवज संग्रहालयातील हे दागिने स्थानिक कारागिरांच्या कलेचे आणि भारतीय परंपरेचे द्योतक आहेत. जागतिक स्तरावर भारतीय संस्कृतीचे सौंदर्य पोहोचविणे हेच आमचे ध्येय आहे. दंडे गोल्ड अॅन्ड डायमंड्सचे दागिने परिधान करून रॅम्पवर चालणे हा माझ्यासाठी केवळ फॅशनचा नव्हे, तर नाशिकच्या अभिमानाचा आणि भारतीय परंपरेचे सौंदर्य जगासमोर सादर करण्याचा क्षण होता, अशा शब्दांत ऐश्वर्या लहरिया यांनी प्रतिक्रिया नोंदवली.