Nashik News: विद्यार्थ्यांचा जीवघेणा प्रवास थांबणार! कहांडोळ पाडा येथे पुलाचे काम सुरू

पेठ : जीव धोक्यात घालून शाळेसाठी पातेल्यातून प्रवास करणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यातील कहांडोळ पाडा (ता. पेठ) येथील विद्यार्थ्यांचा ये-जा करण्याचा प्रश्न आता लवकरच मार्गी लागणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिल्याने विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्री आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे व्हिडिओ कॉलद्वारे आभार मानले. (dangerous journey of students will stop Bridge work underway at Kahandol Pada Nashik News)