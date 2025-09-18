Nashik News : 'झाडे हवीत, पण रस्त्यात नकोत': नाशिककरांची ऑनलाइन स्वाक्षरी मोही

नाशिक: मागील सिंहस्थामध्ये रस्ता रुंदीकरणाच्या माध्यमातून रस्ते विकास झाला, परंतु रस्त्याच्या मधोमध असलेले मोठे वृक्ष अद्यापही तसेच असल्याने अपघाताला कारणीभूत ठरत आहे. यातून अनेकांचे जीवदेखील गेले आहे. त्यामुळे रस्त्यातील वृक्ष हटविण्यासाठी कालबद्ध मोहीम हाती घेण्याची मागणी विविध संघटनांनी नाशिक सिटीझन फोरम (एनसीएफ) च्या माध्यमातून महापालिकेकडे केली. .शहरातील धोकादायक वृक्षांच्या समस्येविरोधात नाशिक सिटीझन्स फोरमकडून पाठपुरावा सुरू आहे. मागील वर्षात शहरातील विविध संघटनांच्या सहकार्याने ‘एनसीएफ’ने नाशिक महापालिकेकडे धोकादायक झाडे हटविण्याची मागणी करणारी पत्र सादर केली होती. मात्र, अद्यापही धोकादायक व अपघातप्रवण झाडे पूर्णतः हटविली नाहीत. .म्हणून ‘एनसीएफ’ने पुन्हा एकदा निमा, आयमा, महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडियन मेडीकल असोसिएशन, असोसिएशन ऑफ नाशिक स्कूल्स, मराठा विद्या प्रसारक समाज, नाशिक बार असोसिएशन, क्रेडाई-नाशिक मेट्रो, नरेडको, ट्रॅव्हल एजंट असोसिएशन ऑफ नाशिक, नाशिक जिल्हा प्रवास वाहतूकदार संघटना यांची धोकादायक झाडे हटविण्याची मागणी करणारी पत्र महापालिकेकडे सादर केले. ज्या झाडांवर लोकांचे बळी गेले, जिथे अपघाताच्या शक्यता अधिक आहेत, अशा काही झाडाजवळ वाहनचालकांना सावध करणारे फलकही ‘एनसीएफ’तर्फे लावण्यात आले आहेत..ऑनलाइन स्वाक्षरी मोहीम‘एनसीएफ’ने ‘झाडे हवीत, पण रस्त्यामध्ये नकोत’ ही मोहीम हाती घेतली असून या मोहिमेला शहरातील विविध ११ संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. तसेच रस्त्यांवरील अपघातप्रवण व जीवघेण्या झाडांच्या समस्येबाबत ‘एनसीएफ’ने ऑनलाइन स्वाक्षरी मोहीम हाती घेतली असून त्यात हजारो नाशिककर सहभागी झाली आहेत. .तसेच ‘चेंजडॉटओआरजी’ या वेबसाइटवर ऑनलाइन याचिका दाखल करून ‘एनसीएफ’ने ऑनलाइन स्वाक्षरी मोहीमही सुरू केली आहे. क्युआर कोड स्कॅन करून मोहिमेत सहभागी होता येणार आहे. एनसीएफ च्या सर्वेक्षणानुसार पाच वर्षांत सुमारे ४० नागरीकांना अपघातामुळे प्राण गमवावे लागले.अपघाती मृतांचे सरासरी वय ३५ असल्याने कुटुंबातील कर्ते लोक मृत्युमुखी पडले आहे..‘एनसीएफ’च्या मागण्यारस्त्यांमधील धोकादायक झाडे हटवण्यासाठी कालबद्ध मोहीम घ्यावीकारवाईची पारदर्शक माहिती नागरिकांना मिळावीगरज भासल्यास वृक्षांचे पुनर्रोपण करावेनियमितपणे वृक्षांची तपासणी व देखरेख करावीधोकादायक झाडे, खांब हटविल्याशिवाय रस्ते रुंदीकरण करू नये..Satara News: 'मालोजीराजे विद्यालयास दुसरा क्रमांक'; अहिरेत तालुकास्तरीय व्हॉलिबॉल स्पर्धा, ३२ संघांचा सहभाग .झाडांमुळेच नाशिकचे हवामान उत्तम आहे. परंतु रस्त्यातील झाडांमुळे नाहक जीव जात आहेत. रस्त्यातील झाडे हटविण्यासाठी ‘एनसीएफ’प्रमाणे ठाम भूमिका घेतली पाहिजे. वेळप्रसंगी न्यायालयातही जाऊ.- आशिष कटारिया, अध्यक्ष, नाशिक सिटीझन्स फोरम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.