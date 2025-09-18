नाशिक

Nashik News : 'झाडे हवीत, पण रस्त्यात नकोत': नाशिककरांची ऑनलाइन स्वाक्षरी मोही

Hazardous Trees Pose Serious Threats in Nashik : नाशिक सिटीझन्स फोरमने अपघातप्रवण रस्त्यांवरील झाडे हटविण्यासाठी महापालिकेकडे कालबद्ध मोहीम आणि ऑनलाइन स्वाक्षरी याचिका सादर केली.
नाशिक: मागील सिंहस्थामध्ये रस्ता रुंदीकरणाच्या माध्यमातून रस्ते विकास झाला, परंतु रस्त्याच्या मधोमध असलेले मोठे वृक्ष अद्यापही तसेच असल्याने अपघाताला कारणीभूत ठरत आहे. यातून अनेकांचे जीवदेखील गेले आहे. त्यामुळे रस्त्यातील वृक्ष हटविण्यासाठी कालबद्ध मोहीम हाती घेण्याची मागणी विविध संघटनांनी नाशिक सिटीझन फोरम (एनसीएफ) च्या माध्यमातून महापालिकेकडे केली.

