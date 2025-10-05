नाशिक

Nashik News : नाशिकमध्ये खळबळ! दारणा नदीपात्रात सापडला निकामी बॉम्ब, दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातील असण्याची शक्यता

Local Citizens Alert Police About Suspicious Ordnance : नाशिक येथील चेहेडी भागात दारणा नदीपात्रात निकामी बॉम्ब सापडल्याने खळबळ उडाली. हा बॉम्ब दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातील असण्याची शक्यता असून, पोलिस चौकशी करत आहेत.
नाशिक: चेहेडी येथील दारणा नदीपात्रात शनिवारी (ता. ४) निकामी झालेला बॉम्ब सापडल्याने एकच खळबळ उडाली. हा बॉम्ब दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातील असण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली असून, पोलिस फॉरेन्सिक पथकाच्या मदतीने अधिक चौकशी करीत आहेत. दारणा नदीच्या पुराच्या पाण्यात हा बॉम्ब वाहून आला असण्याची शक्यता आहे.

