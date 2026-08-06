Nashik Village Water Crisis: खाजगी जमिनीच्या वादामुळे दसाने गावाचा पाणीपुरवठा ठप्प; संतप्त महिलांचा हंडा मोर्चा, ग्रामपंचायतीला कुलूप

तळवाडे दिगर (जि.नाशिक) : बागलाण तालुक्यातील केरसाने ग्रुप ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या दसाने गावात गेल्या चार दिवसांपासून पाण्याचा खडखडाट झाला आहे. गावाची सार्वजनिक विहीर शासकीय मोजणीत एका खाजगी शेतकऱ्याच्या जमिनीत निघाल्यामुळे हा पाणीपुरवठा पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. ऐन पावसाळ्यात गावकऱ्यांवर पाण्यासाठी भटकण्याची वेळ आल्यामुळे संतप्त झालेल्या शेकडो महिलांनी आज ग्रामपंचायत कार्यालयावर रिकाम्या हंड्यांसह जोरदार हंडा मोर्चा काढला. तसेच तोडगा न निघाल्याने आक्रमक महिलांनी ग्रामपंचायत कार्यालयाला कुलूप लावून टाळे ठोकले..दसाने गावाला गेल्या शंभर वर्षांपासून याच सार्वजनिक विहिरीवरून पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र, नुकत्याच झालेल्या जमिनीच्या मोजणीत ही विहीर एका खाजगी शेतकऱ्याच्या हद्दीत आली. त्या वेळ सदर शेतकऱ्याने फुज काढून ठेवले व वायर तोडल्यामुळे या वादातून गेल्या चार दिवसांपासून विहिरीवरून होणारा पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. यामुळे गावातील महिला आणि नागरिकांचे पाण्यासाठी प्रचंड हाल होत आहेत..मध्यस्थीचे प्रयत्न अपयशी, कार्यालयाला ठोकले टाळेमहिलांनी ग्रामपंचायतीवर मोर्चा काढल्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या. गट विकास अधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी, सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामसेवकांनी व पोलीस प्रशासने तातडीने विहिरीच्या ठिकाणी जाऊन संबंधित शेतकऱ्याची समजूत काढण्याचा व वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रशासनाच्या या मध्यस्थीनंतरही कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. यामुळे महिलांचा राग अधिकच अनावर झाला आणि त्यांनी थेट ग्रामपंचायत कार्यालयाला कुलूप लावून प्रशासनाचा निषेध केला..पोलिस आणि प्रशासनाकडे न्यायाची मागणी : या आंदोलनानंतर दसाने येथील संतप्त महिला व ग्रामस्थांनी सटाणा येथील गटविकास अधिकारी आणि सटाणा पोलिसांना लेखी निवेदन दिले. "आमच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तातडीने सोडवावा आणि कायदेशीर कारवाई करून गावाला पाणी उपलब्ध करून द्यावे," अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. ऐन पावसाळ्यात पाण्यासाठी उद्भवलेल्या या गंभीर परिस्थितीमुळे संपूर्ण तालुक्यात खळबळ उडाली असून, आता प्रशासन यावर काय तोडगा काढते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.."गेल्या १०० वर्षांपासून आमचे पूर्वज याच विहिरीचे पाणी पीत आले आहेत. आज अचानक ही विहीर खाजगी कशी झाली? ऐन पावसाळ्यात आमच्यावर पाण्यासाठी दाहीदिशा भटकण्याची वेळ आली आहे. घरात पिण्याला पाणी नाही,तरी प्रशासनाने तात्काळ पाण्याची व्यवस्था करावी.-सुनंदा देवरे , महिला ग्रामस्थ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.