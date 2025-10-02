Nashik Festive Shopping : नाशिककरांसाठी पर्वणीच! क्रेडिट कार्ड सूट आणि मोफत ॲक्सेसरीजमुळे गॅजेट्स खरेदीत विक्रमी गर्दीचा अंदाज

नाशिक: नवरात्रोत्सवाची सांगता होत असताना दसऱ्याच्या मुहूर्तानिमित्त बाजारपेठेत चैतन्य निर्माण झाले आहे. या दिवशी ग्राहकाकडून खरेदीचा मुहूर्त साधला जाणार आहे. घसघशीत रोख सवलती, हमखास भेटवस्तू, सुलभ कर्जयोजना आदींमुळे इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू व गॅझेटच्या क्षेत्रात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल अपेक्षित आहे..गणेशोत्सवापासून खरेदीचा ओघ सुरूच आहे. नवत्रोत्सवातही दालन, दुकानांमध्ये गर्दी बघायला मिळत होती. दसऱ्यानिमित्त ग्राहकांच्या स्वागतासाठी बाजारपेठ सज्ज झाली आहे. अनेक दालनांमध्ये आकर्षक सजावट केल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, दसऱ्यानिमित्त स्मार्टफोन, टॅब, लॅपटॉप यासह इतर विविध गॅझेट खरेदीवर घसघशीत सवलती उपलब्ध आहेत. .क्रेडिट कार्डच्या वापरावर १० टक्के सूट उपलब्ध आहे. याशिवाय खरेदीवर हमखास भेटवस्तूदेखील दिली जाते आहे. गॅझेटप्रमाणे टिव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशिन यांसारख्या वस्तूंना मागणी होते आहे. जीएसटी कमी झाल्याने त्याचे सकारात्मक परिणाम खरेदीवर दिसत आहेत. या वस्तू खरेदीवर शून्य डाउन पेमेंट, शून्य टक्के व्याजदारावर कर्जपुरवठा, मोफत ॲक्सेसरीज अशा भरपूर योजना उपलब्ध आहेत. बाजारात होणारी संभाव्य गर्दी लक्षात घेता, व्यावसायिक वर्ग सज्ज झाले आहेत..Vijayadashami Festival:'शेवंतीचे कॅरेट २००० तर झेंडूचा ५०० चा दर'; पंढरपुरात उच्चांकी भाव; पावसाचा फुलबागांना फटका बसल्याने आवक कमी.ग्राहकांकडून खरेदीला चांगला प्रतिसाद मिळत असून, दसऱ्याला ग्राहकांची विक्रमी गर्दीचा अंदाज आहे. खास सण-उत्सवानिमित्त सवलत योजना उपलब्ध असून, ग्राहकांमध्ये उत्साह जाणवतो आहे. हीच संधी साधत ग्राहकांनी खरेदीचा लाभ घ्यावा.- मंगेश वाझट, मोबाईल विक्रेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.