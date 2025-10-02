नाशिक

Nashik Festive Shopping : नाशिककरांसाठी पर्वणीच! क्रेडिट कार्ड सूट आणि मोफत ॲक्सेसरीजमुळे गॅजेट्स खरेदीत विक्रमी गर्दीचा अंदाज

Festive season sparks electronics boom in Nashik : घसघशीत रोख सवलती, हमखास भेटवस्‍तू, सुलभ कर्जयोजना आदींमुळे इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्‍तू व गॅझेटच्‍या क्षेत्रात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल अपेक्षित आहे.
Festive Shopping

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नवरात्रोत्‍सवाची सांगता होत असताना दसऱ्याच्‍या मुहूर्तानिमित्त बाजारपेठेत चैतन्‍य निर्माण झाले आहे. या दिवशी ग्राहकाकडून खरेदीचा मुहूर्त साधला जाणार आहे. घसघशीत रोख सवलती, हमखास भेटवस्‍तू, सुलभ कर्जयोजना आदींमुळे इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्‍तू व गॅझेटच्‍या क्षेत्रात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल अपेक्षित आहे.

