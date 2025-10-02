नाशिक

Nashik News : दसरा देणार नाशिकच्या विकासाला 'बूस्टर डोस': रिअल इस्टेटमध्ये १०० कोटींची उलाढाल अपेक्षित

Real estate gears up for festive boom : नाशिकच्या बाजारपेठेत दसऱ्याच्या मुहूर्तावर नवीन वस्तू आणि वास्तू खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी. रिअल इस्टेट, सोने आणि वाहन खरेदीतून सुमारे २०० कोटी रुपयांची उलाढाल अपेक्षित असल्याने व्यावसायिकांमध्ये उत्साह संचारला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: अपप्रवृत्तींचे दहन करून सुसंस्कृत समाज निर्मितीचा सण असलेल्या विजयादशमी अर्थात दसऱ्याला सोने लुटण्याची परंपरा आहे. या परंपरेला धरून नवीन वस्तू, वास्तू खरेदीला ग्राहक पसंती देत असल्याने गुरुवारी (ता. २) रिअल इस्टेटसह सोने खरेदीतून दोनशे कोटींची उलाढाल अपेक्षित असल्याचा अंदाज बाजारपेठेतून येत आहे.

