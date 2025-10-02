Nashik News : दसरा देणार नाशिकच्या विकासाला 'बूस्टर डोस': रिअल इस्टेटमध्ये १०० कोटींची उलाढाल अपेक्षित

नाशिक: अपप्रवृत्तींचे दहन करून सुसंस्कृत समाज निर्मितीचा सण असलेल्या विजयादशमी अर्थात दसऱ्याला सोने लुटण्याची परंपरा आहे. या परंपरेला धरून नवीन वस्तू, वास्तू खरेदीला ग्राहक पसंती देत असल्याने गुरुवारी (ता. २) रिअल इस्टेटसह सोने खरेदीतून दोनशे कोटींची उलाढाल अपेक्षित असल्याचा अंदाज बाजारपेठेतून येत आहे..नुकत्याच पार पडलेल्या श्री गणेशोत्सवात शंभर कोटी उलाढालीचा टप्पा गाठणाऱ्या रिअल इस्टेट क्षेत्र आता दसऱ्याचे सोने लुटण्यासाठी सज्ज आहे. रिअल इस्टेटमधून साधारण शंभर कोटींची उलाढाल अपेक्षित आहे. २५ हजारांहून अधिक फ्लॅट विविध बांधकाम व्यावासायिक कंपन्यांचे आहेत. तर तीनशेपासून एकरापर्यंतचे प्लॉट शहराच्या विविध भागात आहे. दसऱ्याचा मुहूर्त साधत खरेदीला चालना मिळेल. .बिल्डर्सकडून दसऱ्याच्या मुहूर्तावर खरेदीवर आकर्षक बक्षीसे ठेवण्यात आली आहे. गृह खरेदीवर चारचाकी, दुचाकी वाहने लकी-ड्रॉ पद्धतीने ग्राहकांना मिळणार आहे. त्याचबरोबर टिव्ही, मिस्कर, सोफासेट, डिझायनर्स सेट अशा प्रकारच्या बक्षिसांची लयलूट होणार आहे. शिवारनिहाय विचार केल्यास इंदिरानगर, पाथर्डी, गंगापूर रोड, आनंदवली, मखमलाबाद, वडाळा या शिवारात गृह खरेदीसाठी ग्राहकांची पसंती आहे. ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक सज्ज आहे. यातून नाशिकच्या विकासाला बूस्टर डोस मिळेल, अशी माहिती क्रेडाई मेट्रोचे अध्यक्ष गौरव ठक्कर यांनी दिली..इलेक्ट्रॉनिक गाड्यांना मागणीकेंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनांना प्राधान्य देत असताना ग्राहकांच्या मागणीत वाढ झाली आहे. या प्रकारातील वाहनांना यापूर्वीच ५ टक्के जीएसटी होता. त्यामुळे किमतीत फारसा फरक जाणवणार नसला तरी या गाड्यांच्या विक्रीत वाढ होत आहे. ग्राहकांच्या बजेटनुसार गाड्या उपलब्ध करून दिल्या जातात..'देश मनुस्मृती नव्हे, तर भीम स्मृती म्हणजेच संविधानानुसार चालेल'; वाजपेयींचा उल्लेख करत RSS च्या मेळाव्यात काय म्हणाले माजी राष्ट्रपती?.जीएसटी कमी झाल्यामुळे वाहन क्षेत्रात एकदम उत्साह संचारला आहे. ग्राहकांमध्येही उत्साहाचे वातावरण असून त्यांना मुहूर्तावर गाडी देताना तारेवरची कसरत होत आहे. पुढील तीन महिन्यांपर्यंत बुकिंग आत्ताच केले जात असल्याने येत्या काळात वाहन बाजारात कमालीची तेजी राहील.-पंकेश चंद्रात्रे, जनरल मॅनेजर, टाटा मोटर्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.