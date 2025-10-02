नाशिक

Nashik News : दसऱ्याच्या मुहूर्तावर खरेदीचा महाउत्सव! बँक-फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जांचा 'पाऊस'

Banks roll out festive loan offers in Nashik : सणासुदीच्या उत्साहात खरेदीसाठी ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी बँक आणि फायनान्स कंपन्यांनी शून्य टक्‍के व्‍याजदर, प्रोसेसिंग शुल्‍क माफी आणि वैयक्तिक कर्जासारख्या विशेष योजना उपलब्ध केल्या आहेत
festive finance offers

festive finance offers

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: ग्राहकांच्‍या खरेदीच्‍या उत्‍साहाला चालना देण्यासाठी बँक, फायनान्‍स कंपन्‍यांकडून विविध योजनांचा पाऊस पाडला आहे. अगदी शून्‍य टक्‍के किंवा माफक व्‍याजदरावर कर्ज पुरवठा करण्यासह प्रक्रिया शुल्‍क माफी व इतर विविध सवलती उपलब्‍ध केल्‍या आहेत.

Loading content, please wait...
Bank
Nashik
maharashtra
festival
Finance
loans
Dasara

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com