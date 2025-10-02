Nashik News : दसऱ्याच्या मुहूर्तावर खरेदीचा महाउत्सव! बँक-फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जांचा 'पाऊस'

नाशिक: ग्राहकांच्या खरेदीच्या उत्साहाला चालना देण्यासाठी बँक, फायनान्स कंपन्यांकडून विविध योजनांचा पाऊस पाडला आहे. अगदी शून्य टक्के किंवा माफक व्याजदरावर कर्ज पुरवठा करण्यासह प्रक्रिया शुल्क माफी व इतर विविध सवलती उपलब्ध केल्या आहेत..बँकांकडून क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून खरेदीवर शून्य टक्के व्याजदरावर कर्ज योजना उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच आपल्या आवडीनुसार वस्तू खरेदीचा आनंद लुटता यावा, यासाठी वैयक्तिक कर्जदेखील उपलब्ध केले आहे. वाहन कर्ज, गृह कर्जात प्रक्रिया शुल्क माफ केल्याने ग्राहकांचा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होते आहे..काही कंपन्यांकडून पहिला हप्ता माफ केला जातो आहे. गृहकर्जासाठी झपाट्याने प्रक्रिया पूर्ण करत मुहूर्तावर घर खरेदी करता येईल, याची तजवीज बँकांकडून केली जाते आहे. नामांकित कंपनीच्या दालनांमध्ये कर्जपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र विभाग कार्यान्वित केला आहे. ग्राहकांची आर्थिक पत व इतर बाबींची पूर्तता करताना त्यांना वस्तूंच्या खरेदीसाठी जागीच कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते आहे. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर खरेदीचा उच्चांक गाठला जाणार असताना, यामध्ये बँक, फायनान्स कंपन्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे..धम्मचक्र प्रवर्तन दिन : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू धर्माचा त्याग करुन 'बौद्ध धम्म' का स्वीकारला? महामानवाला कसे कळले 'तथागत'.सण-उत्सवानिमित्त ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यांना मनसोक्त खरेदीचा आनंद घेता यावा, यासाठी विशेष कर्जपुरवठा योजना उपलब्ध केल्या आहेत. नजीकच्या बँक शाखेत योजनांची माहिती उपलब्ध आहे. उत्सवानिमित्त कर्ज योजनेतील सवलतींचा लाभ ग्राहकांनी घ्यावा.- राजेश देशमुख, क्षेत्रीय व्यवस्थापक, बँक ऑफ महाराष्ट्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.