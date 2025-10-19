नाशिक

Nashik News : दत्त मंदिराची त्वरित पुनर्स्थापना करा; हिंदू एकता आंदोलन आणि काँग्रेस पक्षाचा प्रशासनाला इशारा

Damage to Panchvati Datt Mandir During Vastrantar Work : वस्त्रांतरगृह पाडताना दत्त मंदिरावर स्लॅब पडल्याने या पुरातन मंदिराचे नुकसान झाले. या मंदिरातील दत्ताची मूर्ती बाहेर काढण्यात आली असून, ही मूर्ती सुस्थितीत असल्याने पुरोहितांनी समाधान व्यक्त केले.
पंचवटी: रामतीर्थावरील वस्त्रांतरगृह पाडताना दत्त मंदिरावर स्लॅब पडल्याने या पुरातन मंदिराचे नुकसान झाले. या मंदिरातील दत्ताची मूर्ती बाहेर काढण्यात आली असून, ही मूर्ती सुस्थितीत असल्याने पुरोहितांनी समाधान व्यक्त केले. ही मूर्ती सध्या गंगा गोदावरी मंदिरात विधिवत पूजा करून ठेवण्यात आली आहे.

Nashik
maharashtra
temple
panchavati
Godavari River
Protest

