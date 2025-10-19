Nashik News : दत्त मंदिराची त्वरित पुनर्स्थापना करा; हिंदू एकता आंदोलन आणि काँग्रेस पक्षाचा प्रशासनाला इशारा

पंचवटी: रामतीर्थावरील वस्त्रांतरगृह पाडताना दत्त मंदिरावर स्लॅब पडल्याने या पुरातन मंदिराचे नुकसान झाले. या मंदिरातील दत्ताची मूर्ती बाहेर काढण्यात आली असून, ही मूर्ती सुस्थितीत असल्याने पुरोहितांनी समाधान व्यक्त केले. ही मूर्ती सध्या गंगा गोदावरी मंदिरात विधिवत पूजा करून ठेवण्यात आली आहे. .पुरोहित व भाविकांच्या मागणीनुसार आता पुन्हा मंदिरांचे आतून नुकसान होऊ नये याकरिता सर्व पुरातन मंदिरांमध्ये भरलेल्या गोण्या ठेवण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून वस्त्रांतरगृहाचे पाडकाम तूर्त बंद करण्यात आले आहे..वस्त्रांतरगृहाचे पाडकाम करताना त्याखाली असलेल्या मंदिरांना धोका होऊ नये म्हणून काळजी घेण्यात आली असली तरी ती पुरेशी नसल्याचे दत्त मंदिराचे नुकसान झाल्यावरून दिसून आले. या नुकसानीनंतर हे पाडकाम सध्या बंद झाले आहे. पुरातन मंदिर पडल्याने पुरोहितांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. हे मंदिर लवकरात लवकर होते तसे बांधून देण्यात यावे अशी मागणी केली जात आहे. वस्त्रांतरगृहाच्या उर्वरित भाग पाडताना आता तरी काळजी घेण्यात यावी असे भाविकांनी सांगितले..वस्त्रांतरगृह पाडताना दखल घेतली गेली नसल्याने दत्त मंदिरातील अन्नपूर्णा देवी व महादेवाची पिंड भग्न झाली आहे. गोदाघाटाच्या परिसरातील कोणत्याही ठिकाणचे तोडकाम करायचे असल्यास तेथील मंदिरांच्या बाबतीत प्रशासनाने पुरोहितांकडून माहिती करून घ्यावी, असे सतीश शुक्ल यांनी सांगितले..पुरोहित संघाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर पंचाक्षरी, सतीश शुक्ल, हिंदू एकता आंदोलन पक्षाचे अध्यक्ष रामसिंग बावरी यांनी शनिवारी पंचवटी पोलिस ठाण्यात जाऊन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांची भेट घेत त्यांना निवेदन दिले. वस्त्रांतरगृह पडताना ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्याच्या निष्काळजीपणामुळे मंदिराचे पावित्र्य भंग केले. ही बाब भावना दुखावणारी आहे. पवित्रस्थान असलेल्या मंदिरांची अवहेलना होणार नाही असे पाहावे, जे मंदिरे पडली असतील ती पुनर्स्थापित करावी. .संबंधित अधिकारी, ठेकेदार, कामगार यांनी विशेष दक्षता घ्यावी. झालेल्या प्रकरण निषेधार्ह आहे. नाशिक मनपा व पोलिस दलाने लक्ष घालून भविष्यातील पाडकाम वा दुरुस्ती करताना काळजी घ्यावी. मंदिराचे पुनर्स्थापना करावे अशी मागणी हिंदू एकता आंदोलन पक्षातर्फे करण्यात आली आहे..गोदाघाटावरील अनेक मंदिरे प्राचीन असून, त्यांना हेरिटेज दर्जा आहे. यंत्राच्या सहाय्याने पाडकाम केल्याने मंदिरासह दत्तमूर्तीस क्षती पोहोचल्याने या मंदिराचे त्वरित पुनर्वसन व्हावे. यापुढे अधिक काळजी घ्यावी, अन्यथा आंदोलन उभारू.- रामसिंग बावरी, अध्यक्ष, हिंदू एकता आंदोलन पक्ष.Solapur News: 'मावळ्यांनी शिवस्मारकात साकारले ४५ किल्ले'; किल्ले बांधणी स्पर्धेचे आज उद्घाटन; इंदलकर यांच्या वंशजांची उपस्थिती .वस्त्रांतरगृहाचे पाडकाम करताना त्याखालील मंदिरांना बाधा पोहोचणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे होते; परंतु तसे न झाल्याने प्राचीन दत्त मंदिर उद्ध्वस्त झाले, हे निषेधार्ह असून, यापुढे प्रशासनाने सतर्क राहावे, अन्यथा काँग्रेस पक्षातर्फे व्यापक आंदोलन उभारू.- राजेंद्र बागूल, माजी नगरसेवक, ज्येष्ठ नेते, काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.