Nashik Crime News: सासरच्या घराचा कब्जा घेण्यासाठी सुनेची महिला भाडेकरूला मारहाण

Nashik Crime News : सासरच्या मंडळींकडे असलेल्या व सध्या भाडे तत्त्वावर दिलेल्या घराचा कब्जा घेण्यासाठी गेलेल्या सुनेने दोघा पुरुषांच्या मदतीने भाडेकरू महिलेला मारहाण केल्याची घटना सातपूरच्या श्रमिकनगर भागात घडली आहे. (Daughter in law beats up female tenant to take possession of father in laws house Nashik Crime News)

याप्रकरणी भाडेकरूने दिलेल्या फिर्यादीनुसार सातपूर पोलिस ठाण्यात १ महिला व दोन पुरुषांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे. ऊर्मिला महालकर (७५ रा. राज्य कर्मचारी वसाहत) यांचे श्रमिकनगर आयटीआय कॉलनी येथील त्रिमूर्ती रो- हाऊसमध्ये स्वतःचे घर असून सध्या ते घर मोनिका प्रवीण वानखेडे (वय २५) या महिलेला भाडे तत्त्वावर दिले आहे.

ऊर्मिला महालकर यांची सून अर्चना विक्रम महालकर यांनी सासरच्या मालमत्तेवर ताबा सांगत १२ मार्चला भाडेकरू मोनिका वानखेडे यांना आत्ताच्या आत्ता घर खाली कर असे धमकावत शिवीगाळ व दमदाटी केली.

त्यांच्यासोबतचे विजय महाजन व रोहन (पूर्ण नाव माहीत नाही) यांनी मोनिका यांना मारहाण केली. जखमी मोनिका यांनी घरमालक ऊर्मिला महालकर यांच्यासह त्यांच्या मुली पूनम डहाळे व नीलम माळवे यांना घटनास्थळी बोलविले.

त्यांनी संशयिताना विचारणा केली असता त्यांनाही मारहाण करण्यात आली. पुनम डहाळे व नीलम माळवे, भाडेकरू मोनिक वानखेडे यांना जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले. दरम्यान, महिन्याभरापूर्वी यातील संशयितांनी फिर्यादीविरुद्ध मारहाण व शिवीगाळ केल्याची तक्रार सातपूर पोलिस ठाण्यात दाखल केली आहे.