Nashik : सासऱ्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपातून सुनेची मुक्तता

मालेगाव (जि. नाशिक) : सासऱ्याला आत्महत्येस (Suicide) प्रवृत्त केल्याच्या आरोपातून सुनेसह (Daughter in Law) तिचे आई- वडील अशा तिघा संशयितांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. येथील अपर जिल्हा सत्र न्यायाधीश वाय. डी. गौड यांनी हा निकाल दिला. (Daughter in law released from case of forced her father in law to commit suicide Nashik Crime News)

न्यायडोंगरी येथील अंबादास आहेर हे वीज मंडळातून निवृत्त झाले. त्यांना मिळालेल्या पैशातून सून शितल आहेर व तिच्या दोन मुली यांच्या नावावर बँकेत पाच लाख रुपये एफडी करावी. यावरुन सुनेचे सासऱ्यासोबत भांडण झाले. त्यातून श्री. आहेर यांनी शेतात फासी घेवून आत्महत्या केली. याप्रकरणी ज्योती जाधव यांच्या तक्रारीवरुन सून शितल आहेर तिचे वडील अशोक आव्हाडे व आई कमळाबाई आव्हाडे या तिघांविरुद्ध नांदगाव पोलिस ठाण्यात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या खटल्याचे कामकाज न्यायाधीश गौड यांच्यासमोर चालले. संशयितांतर्फे युक्तीवाद करताना ॲड. सुधीर अक्कर यांनी शितलचा पती धिरज आहेर याचा जवाब पोलिसांनी नोंदविला नाही. सुनेने सासऱ्यास आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे पुरावे नाहीत, असा युक्तीवाद केला. युक्तीवाद ग्राह्य मानून न्यायालयाने तिघा संशयितांची निर्दोष मुक्तता केली.

