Nashik News : 50 वर्षीय पुरुषाचा मृतदेह आढळला

Nashik News : सिन्नर तालुक्यातील पांगरी शिवारात जाम नदीपात्रालगत खडकाच्या आडोशाला एका अनोळखी पन्नास वर्षीय पुरुषाचा मृतदेह आढळून आला आहे.

पांगरी बुद्रुक चे तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष चंद्रभान दळवी यांनी वावी पोलिस ठाण्यात याबाबत माहिती दिली. सदर व्यक्ती वाटसरू असल्याचे सांगण्यात येते. (dead body of 50 year old man was found in sinnar nashik news)