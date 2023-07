Nashik News : वनिता भगत यांच्या मृत्यूचा अहवाल आज संसदेत सादर होणार?

Nashik News : जुनवणेवाडी येथील वनिता भगत या सात महिन्यांच्या गरोदर महिलेच्या मृत्यूचा अहवाल शुक्रवारी (ता. २८) संसदेत सादर होण्याची शक्यता आहे. (death report of vanita Bhagat is likely to be submitted in Parliament today nashik news)

त्यादृष्टीने प्रशासनाने तयारी केली असून, शासनाकडून येणाऱ्या सूचनांचे पालन केले जाणार आहे.

राज्य महिला आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाकडे तातडीने अहवालाची मागणी केली होती. त्या अहवालात मृत्यूची कारणे नमूद केली आहेत.