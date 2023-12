Nashik News : जिल्हा बॅंक अनियमित कर्ज वितरण प्रकरणी आजी-माजी संचालकांचा मंगळवारी फैसला

Nashik News : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या बहुचर्चित ३४७ कोटी रुपयांच्या अनियमित कर्ज वितरण प्रकरणी कलम ८८ च्या चौकशीवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी दिलेली तीन महिन्यांची मुदत संपत आहे.

त्यामुळे या प्रकरणी मंगळवारी (ता. २) सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे आजी -माजी संचालक, अधिकारी व कर्मचारी यांची सुनावणी होत आहे. (decision of former director of district bank in case of irregular loan disbursement on Tuesday nashik news)