नाशिकमध्ये शनिवारचा लॉकडाउन शिथिल होणार? उद्या निर्णय अपेक्षित

नाशिक : आठवड्यातील दोन दिवसांचे विकेंड लॉकडाउन शिथिल करण्याच्या मागणीला अखेर राज्य शासनाकडून हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. त्यामुळे शनिवारी लॉकडाउन शिथिल होण्याची शक्यता आहे. मात्र त्याची घोषणा पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडून शुक्रवारी (ता.३०) होण्याची शक्यता आहे. (decision on relaxing Saturday lockdown in Nashik will be taken tomorrow)

नाशिकला व्यावसायिकांनी पालकमंत्री भुजबळ यांना साकडे घालून शनिवारचा लॉकडाउन शिथिल करून दुकान सुरू ठेवण्याच्या वेळा वाढविण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठविला होता. नाशिकला कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत आहे. कोरोना संसर्ग दर २.३ टक्केच्या आसपास आहे. रुग्णसंख्येचा आकडा हजाराच्या आत आला आहे. त्यामुळे राज्यातील निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय नाशिकला लागू होणार आहे. पालकमंत्री भुजबळ यांनी शनिवारी निर्बंध शिथिल करण्यासह सायंकाळी पाचपर्यंत दुकान उघड ठेवण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली होती.

उद्या बैठक

कोरोना आढावा घेण्यासाठी उद्या पालकमंत्री छगन भुजबळ नेहमीप्रमाणे साप्ताहिक बैठक होईल. त्यात निर्बंध शिथिलीकरणाचा निर्णय अपेक्षित आहे.

