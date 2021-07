By

नाशिक : नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या शहर बससेवेला वीकेंड लॉकडाउन व सायंकाळी बाजारपेठ बंद असल्याने आर्थिक फटका बसत आहे. प्रतिदिन सहा ते सात लाख रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे गर्दीच्या मार्गावर अधिक काळ बससेवा सुरू करून तोट्याच्या मार्गावर फेऱ्या कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर सिन्नर, ओझर बससेवा सुरू करून ग्रामीण भागातील प्रवाशांना दिलासा दिला जाणार असल्याची माहिती आयुक्त कैलास जाधव यांनी दिली. (Nashik city bus service now started for Ojhar and Sinnar)

महापालिकेकडून ९ जुलैपासून शहर बससेवा सुरू करण्यात आली. प्रारंभी २७ बस ४१ मार्गांवर सुरू करण्यात आल्या. दहा हजार प्रवाशांचा टप्पा पार करून दीड लाखावर उत्पन्न सुरू झाले. त्यामुळे चार मार्गांवर नव्याने सेवा सुरू करताना बसची संख्या ५२ पर्यंत वाढविण्यात आली. गेल्या २० दिवसांच्या बससेवेचा आढावा आयुक्त कैलास जाधव यांनी गुरुवारी (ता. २९) घेतला. त्यात सध्या पाच ते सहा लाख रुपये प्रतिदिन तोटा येत असल्याचे निदर्शनास आल्याने त्रुटी शोधण्याच्या सूचना सिटीलिंक कंपनीला देण्यात आल्या. त्यात शनिवार व रविवार वीकेंड लॉकडाउनमुळे बसला प्रवासी मिळत नसल्याची बाब समोर आली. चारनंतर बाजारपेठ बंद करण्याच्या सूचना असल्याने त्या काळात दुकाने बंद केली जातात. त्याचाही परिणाम प्रवासी मिळण्यावर झाला आहे.

सकाळ-सायंकाळ सर्वाधिक प्रतिसाद

बससेवेला सकाळी पाच ते दुपारी बारापर्यंत, तर सायंकाळी पाचपर्यंत चांगला प्रतिसाद मिळतो. बारा ते दुपारी चार या वेळेत प्रवाशांची संख्या कमी असल्याचे सर्वेक्षणातून आढळून आले. त्यामुळे दुपारच्या फेऱ्या कमी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बससेवेचा तोटा अधिकाधिक कमी करण्याच्या उद्देशाने मार्गांचा अभ्यास करून ३० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रतिसाद असल्यास त्या भागातील सेवा बंद करणे किंवा फेऱ्या कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पाचशे रुपयांनी दर कमी करण्याची तयारी

शहरापासून जवळच्या अंतरावर असलेल्या ओझर, सिन्नर, कसबे-सुकेणेपर्यंत शहर बस सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या भागातून शहरात मोठ्या प्रमाणात प्रवासी मिळतात. त्याचबरोबर एचएएल कंपनीला सेवा देण्यासाठी प्रशासनाशी चर्चा केली जाणार आहे. खासगी बससेवेच्या तुलनेत पाचशे रुपयांनी दर कमी करण्याची तयारी सिटीलिंक कंपनीने दर्शविली आहे.

फूड स्टॉलचे मॉडेल

बससेवेचा तोटा कमी करण्यासाठी सिटीलिंकच्या चारशे स्टेशनपैकी शंभर स्टेशनवर फूड स्टॉल तयार केले जाणार आहेत. त्या जागा भाडेतत्त्वावर देऊन त्यातून प्राप्त होणारा महसूल सिटीलिंक कंपनीकडे जमा केला जाणार आहे.

