Central Railway : मध्य रेल्वेच्या 117 स्थानकांवर चेहरा ओळखण्याची प्रणाली; व्हिडिओ पाळत ठेवणारे 6 हजार 122 कॅमेरे

Central Railway : मध्य रेल्वेने महत्त्वाच्या ११७ स्थानकांवर चेहरा ओळखण्याची प्रणाली असलेले तीन हजार ६५२, तर ३६४ स्थानकांवर व्हिडिओ पाळत ठेवणारे सहा हजार १२२ कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रवासी सुरक्षेसह गुन्हेगारी घटनांवर पाळत ठेवता येईल.

मध्य रेल्वेने ‘रेल टेल’च्या मदतीने ए वन, ए.बी. आणि ए.सी. श्रेणीच्या ११७ स्थानकांवर निर्भया फंडातून तीन हजार ६५२ सीसीटीव्ही कॅमेरे असलेली व्हिडिओ देखरेख प्रणाली स्थापित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, तसा सामंजस्य करारही केला आहे.

या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांत चेहरा ओळखण्याची यंत्रणा, व्हिडिओ अॅनालिटिक्स, व्हिडिओ मॅनेजमेंट सिस्टिम असेल. याशिवाय, मध्य रेल्वेच्या २४७ डी आणि इ श्रेणी स्थानकांवर दोन हजार ५७० कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. (Decision to install 3065 camera with facial recognition system at 117 central railway stations nashik news)

मध्य रेल्वेच्या स्थानकांवर लवकरच चेहरा ओळखणारी प्रणाली असलेले कॅमेरे सुसज्ज केले जातील. हे तंत्रज्ञान वॉन्टेड गुन्हेगारांना पकडण्यात आणि गर्दीच्या ठिकाणी व्यवस्थापित करण्यात मदत करेल. फेस रेकग्निशन सिस्टिम असलेल्या कॅमेऱ्यांत ‘फोर के’ तंत्रज्ञान असेल. यातील पीटीझेड प्रकारचे कॅमेरे आरपीएफ कर्मचाऱ्यांद्वारे नियंत्रित केले जाऊ शकतात.

उभ्या अक्षावर १८० अंशांचा झुकणारा कोन आणि अंशांवर ३६० अंश दृश्य क्षेत्र असेल, ज्यामुळे कोणतेही आंधळे ठिपके नाहीत, याची खात्री होईल. हे कॅमेरे सुरक्षा एजन्सींना गर्दीवर लक्ष ठेवण्यास, सोडलेल्या वस्तू शोधण्यात आणि स्थानकांवर अतिक्रमण रोखण्यास मदत करतील. या कॅमेऱ्यांमधून गोळा केलेला डेटा आयपी नेटवर्कद्वारे मॉनिटरिंग स्टेशनवर प्रसारित केला जाईल. पुढे एकात्मिक नियंत्रण कमांड सेंटरमध्ये प्रसारित केला जाईल.

हे आहे आगळेवेगळे वैशिष्ट्य

या प्रणालीमुळे कॅमेऱ्यांतील डेटाबेसमध्ये ज्याचा चेहरा संग्रहित केला आहे, ती व्यक्ती ओळखू शकतात आणि स्थानकात प्रवेश करताच ओळखीच्या गुन्हेगारांच्या उपस्थितीबद्दल प्रशासनाला ताबडतोब सूचना देतात. हे कॅमेरे चेहऱ्याचे विविध भाग जसे की डोळ्यांतील पडदा किंवा कपाळ ओळखू शकतात.

या व्यतिरिक्त एक बहुस्तरीय पाळत ठेवणारे नेटवर्क कॅमेऱ्यांचे निरीक्षण करेल. गोळा केलेला डेटा पुढील ३० दिवसांसाठी संग्रहित केला जाईल. सर्वसमावेशक पाळत ठेवण्यासाठी, प्रवाशांची सुरक्षा आणि सुरक्षा वाढविण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या प्रकल्पातील कॅमेरे वेटिंग हॉल, रिझव्हेंशन काउंटर, पार्किंग एरिया, मुख्य प्रवेश/एक्झिट गेट्स, प्लॅटफॉर्म, फूट ओव्हर ब्रिज आणि बुकिंग ऑफिसमध्ये राहतील.

हे सर्व ऑप्टिकल फायबर केबल्सद्वारे नेटवर्कशी जोडलेले राहतील. या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील व्हिडिओ फीड केवळ स्थानिक आरपीएफ पोस्टवरच नव्हे, तर विभागीय आणि विभागीय स्तरावरील केंद्रीकृत सीसीटीव्ही नियंत्रण कक्षातही प्रदर्शित केले जातील. व्हिडिओ फीडचे तीन स्तरांवर निरीक्षण केले जाईल, ज्यामुळे रेल्वे परिसराची सुरक्षा वाढेल.

स्पष्ट प्रतिमा आणि चांगले कव्हरेज देण्यासाठी, चार प्रकारचे फुल-एचडी कॅमेरे वापरले जातील. प्लॅटफॉर्मसाठी बुलेट प्रकार, इनडोअर भागांसाठी डोम प्रकार, गंभीर ठिकाणांसाठी अल्ट्रा एचडी फोरके कॅमेरे आणि पार्किंग क्षेत्रांसाठी पॅन-टिल्ट-झूम (पीटीझेड) असतील.

भारतीय रेल्वेद्वारे स्थानक श्रेणींवर आधारित कॅमेऱ्यांची संख्या अशी ः

- ए वन श्रेणी स्थानकांसाठी : ९२ कॅमेरे, ए श्रेणी स्थानकांसाठी : ६० कॅमेरे

- बी श्रेणी स्थानकांसाठी : ३८ कॅमेरे, सी श्रेणी स्थानकांसाठी : २६ कॅमेरे

- डी श्रेणी स्थानकांसाठी : १० कॅमेरे, ई श्रेणी स्थानकांसाठी : १० कॅमेरे

- फेस रेकग्निशन सिस्टिम असलेले कॅमेरे प्रवाशांची सुरक्षा सुधारतील

- गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवतील

- कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना प्रतिबंधित करतील

- रेल्वे नियमांचे पालन करण्यावर लक्ष ठेवतील