नाशिक : धरणातून विसर्गामुळे पाणी कपात मागे, सोमवारी होणार निर्णय

नाशिक : शहराला पाणीपुरवठा करणारी धरणे ८० टक्के भरून नद्यांमध्ये पाणी सोडण्याची वेळ आल्याने अखेरीस प्रशासनाने आठ दिवसातून एकदा सुरू केलेली पाणी कपात मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी (ता. २) पाणीपुरवठा विभागाच्या आढावा बैठकीनंतर अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे. (Decision to withdraw water cut due to filling of water supply dam 80 percent)

जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर, दारणा व मुकणे धरण परिसरात पुरेसा पाऊस न पडल्याने नाशिककरांवर पाणी कपातीचे संकट ओढवले होते. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी महापालिकेने कपातीचा निर्णय घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पाणीपुरवठा विभागाकडून पाणी स्थितीचा आढावा घेऊन आठ दिवसातून संपूर्ण एक दिवस कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी बुधवार निश्‍चित करण्यात आला.

दोन आठवड्यांपासून शहरात पाणी कपात सुरू आहे. परंतु, धरण परिसरात पावसाने जोर धरल्याने गंगापूर धरण ८० टक्के, तर मुकणे धरणाचा साठा ७० टक्क्यांच्या वर पोचला आहे. दारणा धरण यापूर्वीच भरले आहे. गुरुवारी गंगापूर धरणातून २००० क्यूसेस वेगाने नांदुरमध्यमेश्‍वरकडे पाणी सोडण्यात आले. धरणातून पाणी सोडण्याची वेळ आली असताना कपातीचा निर्णय मागे घेतला जात नसल्याने प्रशासनावर टीका होत होती. त्यापार्श्‍वभूमीवर आता सोमवारी पाणी कपातीचा आढावा घेऊन निर्णय मागे घेतला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

