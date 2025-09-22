Dr Pravin Togadia : हिंदूंनी हनुमान चालीसा म्हणावी, लोकसंख्या कायद्याची गरज: डॉ. प्रवीण तोगडिया

नाशिक: भारतामध्ये गेल्या काही वर्षांत हिंदूंच्या संख्येत घट होत आहे. ती अशीच सुरू राहिल्यास पुढील ७१ वर्षांत हिंदूंची लोकसंख्या ५० कोटींपेक्षा कमी होईल. यावरून भारतातील हिंदू समाज अल्पसंख्याक होण्याच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे. त्यासाठी शासनाने लोकसंख्येचा कायदा करावा, हिंदूंच्या रक्षणासाठी दर शनिवारी गावोगावी, कॉलनीत हनुमान चालिसा म्हणण्यात यावी, असे प्रतिपादन आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दलाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगडिया यांनी केले. .गंगापूर रोडवरील रावसाहेब थोरात सभागृहात ‘विशाल हिंदू हुंकार सभा त्रिशूल दीक्षा’ या कार्यक्रमात डॉ. प्रवीण तोगडिया बोलत होते. डॉ. तोगडिया म्हणाले, की हिंदू वीर, हिंदू विजेता आहे. देशभरातील हिंदूंना जागरूक करण्यासाठी दोन संकल्प करायचे आहेत. उद्यापासून नवरात्रोत्सवाला प्रारंभ होत असून, प्रत्येक हिंदूने विजयादशमीला आपापल्या घरात शस्त्रपूजन करावे. त्यासाठी हिंदू समाजात जनजागृती करावी. .हिंदू समाजाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि संरक्षणासाठी दर शनिवारी गावोगावी आणि शहरातील कॉलनीमध्ये हनुमान चालिसा म्हणावी. त्यासाठी प्रत्येक हिंदूने हिंदू समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत हा संदेश पोच करावा. या उपक्रमांमुळे देशभरातील हिंदू जागरूक होईल, असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्राचे संघटनमंत्री विजय चव्हाण यांनी प्रास्ताविक केले..Laxman Hake: ''..तर भीमा-कोरेगावचा इतिहास पुन्हा घडेल'' लक्ष्मण हाकेंच्या एससी आरक्षणाच्या विधानावरुन राज्यभरात संताप.राममंदिराचे मॉडेल १९८६ मध्येच‘अयोध्येत राममंदिर उभे राहिले आहे, ते कोणा एकाच्या मेहनतीमुळे नाही तर देशभरातील कोट्यवधी हिंदूंचे श्रम त्यामागे आहेत. राममंदिरासाठी साडेचारशे वर्षांचा लढा आहे. राममंदिर उभारण्यासाठी देशभरातील हिंदूंना जागृत करावे लागेल. चाळीस वर्षे गावोगावी जाऊन कोट्यवधी हिंदूंनी रामजन्मभूमीत राममंदिर उभारण्याचा संकल्प सोडला. आज उभ्या राहिलेल्या राममंदिराचे मॉडेल १९८६ मध्ये तयार करण्यात आले होते. चारही शंकराचार्यांनी त्या मॉडेलला पसंती दिली. कोट्यवधी हिंदूंनी सव्वा रुपया राममंदिरासाठी दिल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.