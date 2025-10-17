Nashik Defence Hub नाशिकच्या उद्योगांना मोठी संधी! संरक्षणमंत्र्यांकडून ‘डिफेन्स हब’ उभारणीसाठी सर्वतोपरी मदतीची ग्वाही!

नाशिक

नाशिक: नाशिकमध्ये ‘डिफेन्स हब’ आणि ‘इनोव्हेशन सेंटर’ उभारण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी नाशिकमधील उद्योजकांना दिली. औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असून, नाशिकला त्याचा मोठा फायदा होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

