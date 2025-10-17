Nashik Defence Hub नाशिकच्या उद्योगांना मोठी संधी! संरक्षणमंत्र्यांकडून ‘डिफेन्स हब’ उभारणीसाठी सर्वतोपरी मदतीची ग्वाही!

नाशिक: नाशिकमध्ये ‘डिफेन्स हब’ आणि ‘इनोव्हेशन सेंटर’ उभारण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी नाशिकमधील उद्योजकांना दिली. औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असून, नाशिकला त्याचा मोठा फायदा होईल, असेही त्यांनी सांगितले..ओझर येथील हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) उभारलेल्या स्मार्ट मिनी टाऊनशिपचे उद्घाटन गुरुवारी (ता. १५) सिंह यांच्या हस्ते पार पडले. यावेळी राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, तसेच एचएएलचे वरिष्ठ अधिकारी आणि जिल्ह्यातील प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, सिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रवारी (ता. १७) स्वदेशी बनावटीचे ‘तेजस एमके-१ ए’ लढाऊ विमान भारतीय हवाई दलात सामील होणार आहे..डिफेन्स क्लस्टरसाठी संकेतराजनाथ सिंह यांनी एचएएल येथे नाशिकमधील संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित निवडक उद्योजकांसोबत बैठक घेतली. या वेळी नाशिकमध्ये प्रस्तावित डिफेन्स क्लस्टर आणि इननोव्हेशन सेंटर याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. उद्योजकांनी या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून मदतीची मागणी केली..त्यावर सिंह म्हणाले, “नाशिकमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा, दळणवळणाची सोय आणि कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. त्यामुळे डिफेन्स क्लस्टर उभारणीसाठी केंद्र सरकारकडून सर्वतोपरी मदत केली जाईल.” त्यांनी उद्योजकांकडून या प्रस्तावाची लेखी माहिती सादर करण्याची सूचना केली आणि “या प्रस्तावावर केंद्रस्तरावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल,” असे आश्वासन दिले..उद्योजकांचा विश्वास, नाशिकचे भविष्य उज्ज्वलबैठकीत उद्योजकांनी राजनाथ सिंह यांना माहिती दिली की, सध्या नाशिकमध्ये सुमारे १६ हजार उद्योग कार्यरत आहेत. ही माहिती ऐकून सिंह यांनी नाशिकच्या औद्योगिक क्षमतेचे कौतुक करत, “नाशिकचे भविष्य अत्यंत उज्ज्वल आहे,” अशी प्रतिक्रिया दिली..Mumbai News: दिवाळीत प्रदूषण रोखण्यासाठी पालिका सज्ज, सूचना जारी .उद्घाटन प्रसंगी मंत्री गिरीश महाजन, माजी राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, एचएएलचे अध्यक्ष डॉ. डी. के. सुनील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी साकेत चतुर्वेदी, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, कुंभमेळा प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह, मेजर जनरल अभिमन्यू रॉय, विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, ब्रिगेडियर एन. आर. पांडे, ग्रुप कॅप्टन हरीश निर्वाल व पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.