Nashik News :प्रसूती वेदना सुरू असताना गर्भवती महिलेला पायी प्रवास; देहेरेवाडीतील हृदयद्रावक कहाणी

लखमापूर: स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे उलटली, पण अजूनही अनेक गावं मूलभूत सुविधांच्या पायरीवर उभी आहेत. आज रस्ते, महामार्ग, उड्डाणपूल आणि समृद्धी महामार्गाच्या उद्घाटनांच्या ढोल-ताशांत देश न्हाऊन निघतोय, पण देहेरेवाडीसारख्या गावात अजूनही साधा पक्का रस्ता नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांपासून रुग्णांपर्यंत सर्वांना रोज जिवाशी खेळ करून प्रवास करावा लागतो. याच अन्यायकारक वास्तवाचा थरारक अनुभव अनिता गणेश जाधव या गर्भवती महिलेला घ्यावा लागला..प्रसूतीच्या तीव्र वेदनांनी छळत असतानाही रुग्णवाहिका गावात पोहोचू शकली नाही. ती दीड किलोमीटर लांब पक्क्या रस्त्यावरच थांबली आणि या एका आईला जिवाशी खेळ करत तो पूर्ण प्रवास पायी करावा लागला. अनिताबाईंच्या जाऊबाई सरला जाधव व सासूबाई हिराबाई जाधव यांनी मोठ्या धीराने त्यांना आधार देत अडखळत्या पावलांनी ॲम्ब्युलन्सपर्यंत नेले. या एका तासाच्या कष्टमय प्रवासात प्रत्येक पाऊल म्हणजे वेदनांचा डोंगर होता..रुग्णवाहिकेतून त्यांना उमराळे येथील दवाखान्यात नेले, पण तिथे उपचार नाकारण्यात आले. अखेर नाशिकच्या सरकारी रुग्णालयात धाव घ्यावी लागली. सुदैवाने तिथे त्यांनी एका गोंडस बाळाला जन्म दिला आणि त्यांच्या कुटुंबाचा त्रास संपला. पण देहरेवाडीतील रस्ता नसलेला काळा अध्याय अजूनही सुरूच आहे..रस्ते फक्त शहरांसाठी, की आमच्या जीवनासाठीही?देहेरेवाडीचा हा प्रसंग म्हणजे शासनाच्या उदासीनतेची जिवंत कहाणी आहे. एका आईने बाळंतपणाच्या कळात घेतलेली पायी धाव म्हणजे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवरचा कडवा सवाल आहे. .आज महामार्गांसाठी कोट्यवधी खर्च करणारे शासन, गगनचुंबी प्रकल्प उभारणारे प्रशासन, जर देहेरेवाडीच्या मातेला प्रसूतीच्या वेदनांमध्ये रस्त्याअभावी पायी धाव घ्यायला लावत असेल, तर हे स्वातंत्र्याचे ७५ वर्ष कोणासाठी? असा सवाल थेट मुख्यमंत्री आणि शासनाला करीत 'रस्ते फक्त शहरांसाठी, की आमच्या जीवनासाठीही?' अशा संतप्त भावना व्यक्त केल्या..Nagpur News: नागपूर येथे अत्याचार करून महिलेला लुटले; आरोपीला अटक .अनेक वर्षांपासून आम्ही राशेगाव ग्रामपंचायतीला रस्त्यासाठी आर्जव करत आहोत. पण आमच्या गावाला अजूनही रस्ता नाही. मुलं शाळेला पायी जातात, रुग्णांना पायपीट करावी लागते. उन्हाळ्यात पाण्याचा थेंब मिळत नाही, विजेचीही बोंब आहे. या घटनेनंतर तरी प्रशासनाला जाग येणार का? की आमच्या वेदनांचा प्रवास असाच अखंड सुरू राहणार?- नवसू जाधव, ग्रामस्थ, देहेरेवाडी.