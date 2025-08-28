नाशिक

Nashik News :प्रसूती वेदना सुरू असताना गर्भवती महिलेला पायी प्रवास; देहेरेवाडीतील हृदयद्रावक कहाणी

Deherewadi Villagers Struggle Amid Poor Infrastructure : समृद्धी महामार्गाच्या उद्‌घाटनांच्या ढोल-ताशांत देश न्हाऊन निघतोय, पण देहेरेवाडीसारख्या गावात अजूनही साधा पक्का रस्ता नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांपासून रुग्णांपर्यंत सर्वांना रोज जिवाशी खेळ करून प्रवास करावा लागतो.
pregnant woman
pregnant womansakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

लखमापूर: स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे उलटली, पण अजूनही अनेक गावं मूलभूत सुविधांच्या पायरीवर उभी आहेत. आज रस्ते, महामार्ग, उड्डाणपूल आणि समृद्धी महामार्गाच्या उद्‌घाटनांच्या ढोल-ताशांत देश न्हाऊन निघतोय, पण देहेरेवाडीसारख्या गावात अजूनही साधा पक्का रस्ता नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांपासून रुग्णांपर्यंत सर्वांना रोज जिवाशी खेळ करून प्रवास करावा लागतो. याच अन्यायकारक वास्तवाचा थरारक अनुभव अनिता गणेश जाधव या गर्भवती महिलेला घ्यावा लागला.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
ambulance
Pregnant Women
Pregnant mothers
Infrastructure
Pregnant
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com