Nashik News: केंद्रप्रमुख पदोन्नती प्रक्रियेत दिरंगाई! जिल्हा परिषदेसमोर प्राथमिक शिक्षकांचे गुरुवारी उपोषण

सिन्नर : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात केंद्रप्रमुखांची २४४ पैकी जवळपास २२० पदे रिक्त असून, गेल्या आठ वर्षांपासून पदोन्नती झालेली नाही.

ही पदे वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत. पदोन्नती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, यासाठी केंद्रप्रमुख कृती समितीतर्फे गुरुवारी (ता. २१) जिल्हा परिषदेसमोर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे. (Delay in Center Head Promotion Process Primary teachers hunger strike in front of Zilla Parishad on Thursday Nashik News)