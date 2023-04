Covishield Demand : कोविडचे रुग्ण वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कोविड लसीकरणाचा दुसरा डोस घेण्यासाठी गर्दी वाढत आहे.

परंतु लस उपलब्ध नसल्याने महापालिकेने दहा हजार कोव्हीशिल्डची मागणी आरोग्य उपसंचालकांकडे नोंदविली आहे. (Demand for 10 thousand covishield in background of Corona NMC letter to Deputy Director of Health nashik news)

२०२० ते २२ या दोन वर्षाच्या कालावधीमध्ये महापालिका क्षेत्रातील २ लाख ७६ हजार ३६८ लोकांना कोरोना संसर्ग झाला, त्यातील ४१०९ जणांचे मृत्यू झाले. गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढतं आहे.

त्याअनुषंगाने राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून सावधानतेच्या सूचना दिल्या आहे. आतापर्यंत कोविड गेल्यात जमा झाल्याचे गृहीत धरून नागरिकांनी दुसरा डोस घेणेदेखील बंद केले. परंतु, रुग्णसंख्येत वाढ होत असल्याने बूस्टर डोस घेण्याकडे कल वाढला आहे.

परंतु महापालिकेकडे लसीचा साठा नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे आरोग्य उपसंचालकांशी पत्रव्यवहार करून तातडीने दहा हजार लस उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी महापालिकेकडून करण्यात आली आहे.

महापालिकेने लसीकरणासाठी ३४ लसीकरण केंद्रे सुरू केली होती. सर्व केंद्राकडील लसीचा साठा संपुष्टात आला आहे. दरम्यान बूस्टर घेतलेल्या नागरिकांचे प्रमाण प्रमाण अवघे १२ टक्के असल्याचे समोर आले आहे.

१५ लाख १२ हजार ५३३ नागरिकांपैकी १४ लाख १३ हजार ५४१ नागरिकांनी पहिला डोस घेतला आहे. हे प्रमाण ९३. ४६ टक्के आहे, अशी माहिती वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे यांनी दिली.