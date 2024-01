Nashik News : सिन्नर तालुक्यातील वावी येथे जल जीवन कामांच्या चौकशीची मागणी

वावी : सिन्नर तालुक्यातील वावी येथे जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेचे काम मंजूर आराखड्याप्रमाणे होत नसून या कामाचा दर्जा निकृष्ट आहे.

त्यामुळे सदर कामाची चौकशी करावी अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. (Demand for inquiry into jal jeevan mission scheme at vavi in ​​Sinnar taluka Nashik News)