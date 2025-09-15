नाशिक

Nashik News : नाशिकमध्ये 'लोकशाही दिन' ठरतोय नागरिकांसाठी हक्काचे व्यासपीठ, तक्रारींच्या निपटाराला गती

72 Grievances Filed, 39 Resolved in 2025 : लोकशाही दिनातून ७२ तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल आहेत. यातील ३९ तक्रारी सोडविण्यात आल्या आहेत. प्राप्त तक्रारींचा तत्काळ निपटारा करून सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
Democracy Day

Democracy Day

sakal 

गौरव जोशी
Updated on

नाशिक: ‘शासकीय काम अन् सहा महिने थांब’, असे नेहमीच बोलले जाते. पण, शासकीय पातळीवर याच विचाराला छेद देण्याचे कार्य लोकशाही दिनाच्या माध्यमातून केले जात आहे. यंदा विविध लोकशाही दिनातून ७२ तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल आहेत. यातील ३९ तक्रारी सोडविण्यात आल्या आहेत. प्राप्त तक्रारींचा तत्काळ निपटारा करून सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Revenue Department
Complaint
awareness
Democracy
District Administration
Empowerment
International Democracy Day

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com