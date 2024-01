Nashik Dengue Update: नववर्षातही डेंगीच्या डंख कायम; 5 दिवसांतच 11 नवीन रुग्ण

नाशिक : नवीन वर्षाचे जोरदार स्वागत डेंगीच्या डासांनी केले आहे. जानेवारीत पहिल्या पाच दिवसात अकरा नवीन रुग्णांची भर पडली. आरोग्य विभागाकडून जानेवारी ते डिसेंबर असे वर्ष ग्राह्य धरले जाते.

जानेवारीत अकरा डेंगीचे रुग्ण आढळून आल्याने डिसेंबरमधील स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. (Dengue stings persist even in New Year 11 new patients in 5 days nashik)