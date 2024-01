Nashik Dengue Update : डिसेंबरच्या शेवटच्या 2 आठवड्यात तब्बल दीडशे डेंगी रुग्ण

नाशिक : डिसेंबरच्या शेवटच्या दोन आठवड्यात डेंगीचे तब्बल दीडशे नवीन रुग्ण आढळून आल्याने मलेरिया विभागाने डेंगीचे उत्पत्ती स्थानी आढळणाऱ्या ठिकाणच्या व्यावसायिकांना नोटिसा बजावण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. (150 dengue patients in the last 2 weeks of December Nashik Update)