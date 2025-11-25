Deola Farmers Protest : सरकारविरोधी धोरणाचा जाहीर निषेध: हजारो शेतकरी एकवटले; मका खरेदी न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

देवळा: मक्याची शासकीय हमीभावाने खरेदी सुरू करावी, कांद्याला अल्प भाव मिळत असल्याने अनुदान जाहीर करावे आणि शेतमालाला योग्य दर मिळावा या मागण्यांसाठी संतप्त शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता. २४) देवळा बाजार समितीत मोठे आंदोलन केले. सकाळी अकराला तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांनी बाजार समितीत एकत्र येत मक्याचे लिलाव बंद पाडले आणि राज्य सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचा जाहीर निषेध केला. त्यानंतर बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारासमोर देवळा-कळवण मार्गावर रास्ता रोको करण्यात आला. आंदोलनामुळे तासभर वाहतूक ठप्प झाली..मोठ्या कष्टाने पिकविलेल्या मक्याला बाजारात केवळ १,३०० ते १,६०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे. कांद्यालाही अत्यल्प भाव मिळत असल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. केंद्राने जाहीर केलेला दोन हजार ४०० रुपयांचा आधारभाव आजही प्रत्यक्षात लागू झालेला नाही, अशी नाराजी निवेदनात व्यक्त करण्यात आली. निवासी नायब तहसीलदार बबन अहिरराव, पोलिस निरीक्षक सार्थक नेहते आणि बाजार समितीचे सभापती योगेश आहेर यांना निवेदन देण्यात आले..या वेळी शेतकरी संघटनेचे देवळा तालुकाध्यक्ष माणिकराव निकम, संदीप वाघ, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे रामकृष्ण जाधव, शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे विश्वनाथ गुंजाळ, गोरख गांगुर्डे, सुनील शिंदे, विलास शिंदे, विजय आहेर, सोमनाथ शिंदे, ईश्वर निकम, भरत देवरे, भास्कर अहिरे, कैलास कोकरे, दीपक पवार, प्रहार शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष कृष्णा जाधव, संदीप देवरे, सचिन सूर्यवंशी यांच्यासह शिवसेना (उबाठा) पक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शेतकरी संघटना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, प्रहार शेतकरी संघटना, मनसे या सर्व संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. पोलिस निरीक्षक नेहते यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी बंदोबस्त चोख ठेवला..Ahilyanagar News: 'घरकुलासाठी रिपब्लिकन सेनेचा वाजंत्री मोर्चा'; योजनेत समाविष्ट करा, अहिल्यानगर महानगरपालिकेत गाढव सोडण्याचा इशारा.तीव्र आंदोलनाचा इशाराआंदोलनात शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे तालुकाप्रमुख प्रशांत शेवाळे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे समन्वयक कुबेर जाधव, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे तालुकाध्यक्ष पंडितराव निकम, शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष देवीदास अहिरे, कार्यकर्ते विनोद आहेर, प्रहार शेतकरी संघटनेचे उमेश आहेर यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचा तीव्र निषेध केला. महाराष्ट्र शासनाच्या मार्केटिंग फेडरेशनने चार दिवसांत मका खरेदी सुरू केली नाही तर देवळा येथील पाचकंदील येथे तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.