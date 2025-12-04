नाशिक

Deola Accident : देवळा-कळवण रस्त्यावर भीषण अपघात; सासू–सून ठार, दोन चिमुकले गंभीर

Two Women from Varvandi Killed in Tragic Evening Crash : देवळा-कळवण रस्त्यावर भऊर फाट्याजवळ मालवाहू वाहन आणि दुचाकीच्या भीषण धडकेत वरवंडी येथील अनिता विलास शिंदे आणि चेतना अविनाश शिंदे या सासू-सुनेचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातात जखमी झालेल्या दोन लहान मुलांना उपचारासाठी हलविण्यात आले आहे.
देवळा: देवळा- कळवण रस्त्यावर भऊर फाट्याजवळ बुधवारी (ता. ३) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास मालवाहू वाहन व दुचाकी यामधील भीषण धडकेत वरवंडी (ता. देवळा) येथील सासू-सून ठार, तर त्यांच्या सोबत असलेली दोन लहान मुले गंभीर जखमी झाली. या दुःखद घटनेने वरवंडी, तसेच संपूर्ण तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे.

