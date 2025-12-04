Deola Accident : देवळा-कळवण रस्त्यावर भीषण अपघात; सासू–सून ठार, दोन चिमुकले गंभीर

देवळा: देवळा- कळवण रस्त्यावर भऊर फाट्याजवळ बुधवारी (ता. ३) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास मालवाहू वाहन व दुचाकी यामधील भीषण धडकेत वरवंडी (ता. देवळा) येथील सासू-सून ठार, तर त्यांच्या सोबत असलेली दोन लहान मुले गंभीर जखमी झाली. या दुःखद घटनेने वरवंडी, तसेच संपूर्ण तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे..देवळा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वरवंडी येथील माजी उपसरपंच अनिता विलास शिंदे (वय ५०) आणि चेतना अविनाश शिंदे (वय २८) या दोघी दोन चिमुकल्यांसह मटाने शिवारातील शेतातून स्कुटीवरून घरी परतत होत्या. त्याचवेळी कळवणहून देवळ्याकडे वेगाने येणाऱ्या मालवाहू वाहनाच्या मागील चाकाखाली दुचाकी आली. .अपघात एवढा भीषण होता की दोन्ही महिलांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. त्यांच्यासोबत असलेले गुरू अविनाश शिंदे (वय ३) आणि विधी अविनाश शिंदे (वय ६) हे दोघे गंभीर जखमी असून त्यांना तत्काळ कळवण व सटाणा येथील खासगी दवाखान्यात हलविण्यात आले. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक सार्थक नेहेते यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली. मृत महिलांचे देवळा ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदन करून रात्री उशिरा वरवंडी येथे शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी कुटुंबीयांचा आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा होता..MSEDCL Protest : महावितरण कार्यालयासमोर ‘ठिय्या’; किन्ही-बहिरोबावाडीला दिवसा वीजपुरवठा करण्याची मागणी .अपघातानंतर मालवाहू वाहनचालक पसार झाला असून त्याच्याविरोधात गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अनिता शिंदे यांच्या पश्चात पती, मुलगा आणि नातवंडे असा तर चेतना शिंदे यांच्या पश्चात पती, मुलगा आणि मुलगी असा परिवार आहे. विकास सोसायटीचे माजी अध्यक्ष व उबाठा गटाचे उपतालुका संघटक विलास शिंदे यांच्या त्या पत्नी व सून होत. या दुर्घटनेने वरवंडी गावात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.