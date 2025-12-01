नाशिक

Deola News : मृत्यूपूर्वीचे 'श्रद्धांजली' स्टेटस: भावाने पाहिले आणि उघड झाली देवळ्यातील हृदयद्रावक घटना

Overview of the Deola Family Tragedy : कौटुंबिक कलहातून गोविंद शेवाळे यांनी पत्नी कोमल आणि दोन लहान मुलांना संपवून स्वतः आत्महत्या केली. या घटनेमुळे गावासह तालुक्यात शोककळा पसरली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
देवळा: चांदवड तालुक्यातील दिघवदची घटना ताजी असतानाच फुलेमाळवाडी (ता. देवळा) येथेही कुटुंबातील चौघांच्या मृत्यूची धक्कादायक घटना रविवारी (ता. ३०) उघडकीस आली. तेथील गोविंद बाळकृष्ण शेवाळे (वय ४०) याने पत्नी आणि दोन लहान मुलांना संपवत स्वतःही फाशी घेतली.

