Deola News : मृत्यूपूर्वीचे 'श्रद्धांजली' स्टेटस: भावाने पाहिले आणि उघड झाली देवळ्यातील हृदयद्रावक घटना

देवळा: चांदवड तालुक्यातील दिघवदची घटना ताजी असतानाच फुलेमाळवाडी (ता. देवळा) येथेही कुटुंबातील चौघांच्या मृत्यूची धक्कादायक घटना रविवारी (ता. ३०) उघडकीस आली. तेथील गोविंद बाळकृष्ण शेवाळे (वय ४०) याने पत्नी आणि दोन लहान मुलांना संपवत स्वतःही फाशी घेतली. .सकाळी साडेसहाच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली. या घटनेत कोमल गोविंद शेवाळे (३५), खुशी गोविंद शेवाळे (८), श्याम गोविंद शेवाळे (दीड वर्ष) यांचे हकनाक बळी गेले. दरम्यान, या आत्महत्येमागे वेगवेगळ्या कारणांची चर्चा गावात होती. त्यात कौटुंबिक वादात हस्तक्षेप करणारे इतर कोण, हे तपासणे आता पोलिसांसमोरील आव्हान ठरले आहे..देवळा तालुक्यातील फुलेमाळवाडीच्या लोहोनेर चौफुलीजवळ राहणारे गोविंद शेवाळे हा होमगार्ड व सुरक्षा एजन्सीत कार्यरत होता. आठ-दहा महिन्यांपूर्वी वडिलांचे निधन झाल्याने जमिनीसंदर्भात वाद असल्याची कुजबुज होती. या कुटुंबात 'इतरां'ची लुडबुड सहन न झाल्याने हा टोकाचा निर्णय घेतल्याची 'सुसाइड नोट' सापडली. त्यात म्हटले आहे, की पत्नी व मुलांना संपवत मी आत्महत्या करीत आहे. घटनास्थळाचे दृश्य पाहताच नातेवाइकांनी हंबरडा फोडला..घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी धाव घेतली. मोठी गर्दी जमा झाल्याने पोलिसांनी जमावाला नियंत्रित केले. याबाबतच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी फॉरेन्सिक टीमला पाचारण करण्यात आले. यात गोविंद शेवाळे याने स्वतः दोरीने फाशी घेऊन आत्महत्या केल्याचे दिसून येत आहे; तर पत्नी कोमल, मुलगी खुशी व मुलगा श्याम यांचे मृतदेह झोपलेल्या अवस्थेत असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले. पोलिस निरीक्षक सार्थक नेहते यांच्यासह पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. अधिक तपासासाठी मोबाईल फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळाची पाहणी करून आवश्यक पुरावे गोळा केले. चारही मृतदेह विच्छेदनासाठी देवळा ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आले..सायंकाळी उशिरा त्यांच्यावर माळवाडी येथे शोकाकुल वातावरण सामूहिक अंत्यसंस्कार करण्यात आले. हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या या घटनेने गावासह तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे. पोलिस निरीक्षक नेहते यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक हेमंत राऊत, विनय देवरे, प्रकाश शिंदे, राहुल शिरसाठ, नितीन बारहाते, दिलीप सोनवणे, सुनील पवार, सुरेश कोरडे, देवराम खांडवे, श्रावण शिंदे आदी तपास करीत आहेत. या प्रकरणी अद्याप कुणालाही ताब्यात घेण्यात आलेले नाही..Divorce Case : तिशीच्या आतच नवविवाहितांना 'वेगळं राहायचंय'; सर्वाधिक अर्ज २० ते ३० वयोगटातील तरुणाईचे.घटनेपूर्वी 'श्रद्धांजली'चे स्टेटसगोविंदा शेवाळे यांनी टोकाचे पाऊल उचलण्यापूर्वी सकाळी व्हॉट्सॲपवर 'भावपूर्ण श्रद्धांजली' असे या चारही जणांचे स्टेटस ठेवले होते. ते त्यांचा लहान भाऊ तुषार यांनी पाहिले, आणि त्याला काहीतरी अनुचित घडल्याची शंका आली. त्याने तत्काळ इतर नातेवाइकांना फोनद्वारे याची माहिती दिली. त्यानंतर शेवाळे कुटुंबीयांच्या निवासस्थानी गेल्यावर ही घटना उघडकीस आली. कुटुंबात इतरांची लुडबुड सहन न झाल्याने हे पाऊल उचलल्याचे 'सुसाइड नोट'मध्ये म्हटले आहे..