Accident News : हृदयद्रावक घटना! लोहोणेरजवळ मिक्सर गाडीखाली चिरडून आठवीतील विद्यार्थ्याचा मृत्यू; कुटुंबावर शोककळा

देवळा, पिंपळगाव वाखारी: देवळा तालुक्यातील लोहोणेर गावाजवळ साक्री-शिर्डी महामार्गावर आज मंगळवारी सकाळी शाळकरी मुलाला सिमेंट-काँक्रिट घेऊन जाणाऱ्या मिक्सर गाडीने चिरडल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. रोशन समाधान आहेर (वय १४, रा. सटवाईचीवाडी) असे मृत मुलाचे नाव असून तो लोहोणेर येथील जनता विद्यालयात आठवीत शिकायचा..रोशन सकाळी लोहोणेर येथे क्लासवरुन सायकलने घराकडे परत जात असताना लोहोणेर-देवळा रस्त्यावर बांधकाम साहित्याची वाहतूक करणाऱ्या मिक्सर गाडीने त्याला दिलेल्या धडकेत रोशन सायकलसह गाडीखाली दाबला जाउन त्याचा जागीच अंत झाला..या अपघातामुळे संतप्त झालेल्या मृत रोशनच्या नातेवाईकांनी आणि ग्रामस्थांनी वाहनचालकावर कारवाईच्या मागणीसाठी देवळा पचकांदिल येथे रस्ता रोको आंदोलन छेडण्याचा प्रयत्न केला. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून देवळा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सार्थक नेहते यांनी नातेवाईकांशी चर्चा केली..Thane News: पाणी टंचाईच्या झळा, पण बेकायदा वॉशिंग सेंटरमधून सर्रास पाण्याची उधळपट्टी, नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण.पोलीस ठाण्यात अपघाताचा गुन्हा नोंद करण्यात आला असून संशयिताविरोधात कारवाईचे आश्वासन दिले. पोलीस निरीक्षकांच्या आश्वासनानंतर नातेवाईकांनी रास्ता रोको आंदोलन मागे घेतले. दरम्यान, देवळा पोलीस ठाण्यात या अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलीस निरीक्षक सार्थक नेहते यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरु आहे. मृत रोशन आहेर याच्या मागे आई, वडील, भाऊ, आजी आणि आजोबा असा परिवार आहे. दुपारी सटवाईचीवाडी येथे त्याच्यावर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..