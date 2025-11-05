नाशिक

Accident News : हृदयद्रावक घटना! लोहोणेरजवळ मिक्सर गाडीखाली चिरडून आठवीतील विद्यार्थ्याचा मृत्यू; कुटुंबावर शोककळा

Tragic Death of 14-Year-Old Roshan Aher on Deola-Pimpalgaon Highway : देवळा तालुक्यातील लोहोणेर गावाजवळ साक्री-शिर्डी महामार्गावर मिक्सर गाडीच्या धडकेत रोशन समाधान आहेर या शाळकरी मुलाचा मृत्यू झाला.
Accident

Accident

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देवळा, पिंपळगाव वाखारी: देवळा तालुक्यातील लोहोणेर गावाजवळ साक्री-शिर्डी महामार्गावर आज मंगळवारी सकाळी शाळकरी मुलाला सिमेंट-काँक्रिट घेऊन जाणाऱ्या मिक्सर गाडीने चिरडल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. रोशन समाधान आहेर (वय १४, रा. सटवाईचीवाडी) असे मृत मुलाचे नाव असून तो लोहोणेर येथील जनता विद्यालयात आठवीत शिकायचा.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
accident
Deola
road accident
Traffic
accident death
accident case
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com