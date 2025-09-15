Crime News : देवळा येथे घरफोडीचा प्रयत्न फसला; सतर्क शेतकऱ्यांनी दोन अल्पवयीन चोरांना पकडले

देवळा: वरवंडी (ता. देवळा) येथे चोरलेल्या दुचाकीवरून येत रविवारी (ता.१४) दुपारी घरफोडीचा प्रयत्न झाला. मात्र शेतकऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे दोन अल्पवयीन ताब्यात तर एकजण फरारी झाला आहे. रविवारी पहाटेच्या सुमारास ढकांबे (ता.दिंडोरी) येथील अविनाश सानप यांच्या मालकीची हंटर बुलेट दुचाकी ( एमएच-१५ जेई-७१७२) चोरीला गेल्याची तक्रार दिंडोरी पोलिस ठाण्यात दाखल झाली होती..दिंडोरी पोलीसांकडून दुचाकी आणि दुचाकीचोरांचा शोध सुरू असतानाच हीच दुचाकी घेऊन अल्पवयीन मुलगा, १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी आणि आणखी एक जण देवळा तालुक्यातील वरवंडी येथे आले. घराला कुलूप लावलेले पाहून कुलूप तोडून दोन मुले घरात घुसली आणि घरफोडी करण्याचा प्रयत्न केला. घरातील साहित्य अस्ताव्यस्त केले..वरवंडी येथील शेतकरी सुनील हरिभाऊ आहेर यांच्या मालकीच्या शेतात निम्म्या वाटेने शेती करीत असलेले आबा दौलत वाघ कांद्याच्या रोपाला पाणी देत असताना जवळच असलेल्या घराकडे गेले. दरवाजा उघडा दिसल्यावर घरात प्रवेश केला आणि दोघांना चोरी करताना पाहिले. त्यांनी आरडाओरडा करून चोरांना पकडण्याचा प्रयत्न केलाचोरट्यांपैकी एका मुलाने आबा दौलत वाघ यांच्या हाताला चावा घेतला झटापट केली..झटापटीत दोघांपैकी एक जण पळून गेला, तर घरात असलेला १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलगा पकडण्यात आला. त्यावेळी रस्त्यावर फिरत असलेली १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी तिथे आढळली. संशय आल्याने आणि आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांच्या मदतीने तिला पकडले गेले. तिला विचारणा केली असता तीही त्यांच्या बरोबर असल्याची कबुली तिने दिली. .Nashik News : नाशिक रोड परिसरात धक्कादायक घटना: मुंबई-हावडा एक्सप्रेसखाली उडी घेऊन प्रेमीयुगुलाने जीवन संपवले.यावेळी दोघांनाही शेतकऱ्यांनी पकडून ठेवले आणि देवळा पोलीसांना माहिती दिली. पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि दोघांना ताब्यात घेतले. पोलीस ठाण्यात घेऊन जाऊन चौकशी केली असता त्यांच्याकडील दुचाकी ही चोरीची असल्याचे निष्पन्न झाले.रविवारी दुपारच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.