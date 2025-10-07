Nashik Aadhaar Center : आधार कार्ड काढण्यासाठी हेलपाटे; देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे एकमेव केंद्र कायमस्वरूपी बंद

देवळाली कॅम्प: देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हॉस्पिटल येथे परिसरातील नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आलेले आधार सुविधा केंद्र अनेक दिवसांपासून बंद असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे..देवळाली कॅम्प परिसरात हे एकमेव केंद्र बंद असल्यामुळे शिंगवेबहुला, संसरी, भगूरसह ग्रामीण भागातील नागरिक तसेच कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या वॉर्डांमधील नागरिकांना आधारकार्ड काढणे अथवा नूतनीकरणासाठी शहराच्या बाहेरील ठिकाणी जावे लागत आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे..हे आधार केंद्र काही दिवसांपूर्वी सुरू झाले होते, मात्र सध्या ते कायमस्वरूपी बंद असल्याचे दिसून येत आहे. सध्या या भागात हे एकच केंद्र असल्याने नागरिकांना गैरसोयीस सामोरे जावे लागत आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिक आधार कार्डमधील माहिती बदलण्यासाठी, अद्ययावत करण्यासाठी अथवा नवीन आधार कार्ड काढण्यासाठी आधार केंद्रात येतात..मात्र, केंद्र बंद असल्याने त्यांना माहितीअभावी नाहक हेलपाटे मारावे लागत आहेत. यामुळे विनाकारण गैरसोय होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. शासकीय आधार केंद्र बंद असल्याने ते कधी सुरू होणार, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत. हे आधार केंद्र देवळाली कॅम्प कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हॉस्पिटल येथे असल्याने नागरिकांसाठी अत्यंत सोयीचे ठरत होते. त्यामुळे नागरिकांनी हे आधार केंद्र तत्काळ पुन्हा सुरू करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली आहे..या कामासाठी लागते आधारकेंद्र, राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभबँकेत खाते काढणेविद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कमबँक खात्यात जमा करणेरेशन कार्ड सुविधाकेंद्रातील विविध योजनांसाठी आधार नंबर असणे बंधनकारक.वीस दिवसांपासून आधारकार्ड अपडेटसाठी चक्करा मारत आहोत. फोन उचलला जात नाहीत. १ तारखेपासून केंद्र सुरू होणार असे सांगण्यात आले, परंतु अजूनही सुरू झालेले नाही. फोन करून येणे, अशा सूचना दिल्या जात आहेत.- शबाना काझी, देवळाली कॅम्प.Beed Politics: मातब्बरांचा हिरमोड, नव्या समीकरणांचा उदय; बीडमध्ये नगराध्यक्षपद अनुसूचित महिलेसाठी राखीव, युतीच्या चर्चांना उधाण.देवळाली कॅम्प येथील आधार केंद्र बंद असल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. आधारकार्ड काढण्यासाठी अथवा दुरुस्तीसाठी नागरिकांना शहराच्या बाहेर जावे लागते. यामुळे वेळ व पैसा वाया जातो. केंद्र लवकरात लवकर सुरू करावे.- प्रमोद मोजाड, अध्यक्ष, शिवयुवा प्रतिष्ठान, देवळाली कॅम्प.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.