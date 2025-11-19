Nashik News : सैनिक, लिपिक, शेफसह विविध पदांसाठी १ डिसेंबरपर्यंत भरती प्रक्रिया; नाशिक रोड रेल्वे स्थानकावर मोठी गर्दी

नाशिक रोड: देवळाली कॅम्प येथील लष्कराच्या तीन इन्फंट्री बटालियनसाठी विविध पदांकरिता भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मंगळवारी (ता. १८) महाराष्ट्रातील ११ जिल्ह्यांतील सुमारे १४ हजारांहून अधिक तरुणांनी या भरती प्रक्रियेत सहभाग घेतला. अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, गडचिरोली, जालना, रत्नागिरी, धाराशिव, पालघर, नंदुरबार आणि जळगाव या जिल्ह्यांतील तरुणांचा यात समावेश होता..देवळाली कॅम्प येथे विविध पदांसाठी भरती प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. राज्यासह परराज्यातील तरूणांची मोठी उपस्थिती भरतीला आहे. कडाक्याच्या गारठ्यातही हे युवक भरतीसाठी मोठ्या उत्साहाने सहभागी होत आहेत. निवाऱ्याची सोय नसल्यामुळे अनेक तरुण मिळेल त्या ठिकाणी घेत विश्रांती घेत आहेत. .निवारा नसलेल्या या तरुणांनी जवळपास पालापाचोळा जमा करून शेकोटी पेटवून थंडीपासून बचाव करण्याचा प्रयत्न करताना रात्रीच्या वेळी दिसून आले. नाशिक रोड रेल्वे स्थानक, बस स्थानक अशा ठिकाणी भरतीसाठी आलेल्या तरुणांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे..या पदांसाठी भरतीदेवळाली कॅम्प येथे ११६ इन्फंट्री बटालियन टीए पॅरा, ११८ इन्फंट्री बटालियन (टीए) ग्रेनेडियर्स आणि १२३ इन्फंट्री बटालियन (टीए) ग्रेनेडियर्स या तीन युनिटमध्ये ही भरती प्रक्रिया होत आहे. ही भरती प्रक्रिया १ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. यामध्ये सैनिक (जनरल ड्युटी) ३०३ पदे, सैनिक (लिपिक) १६ पदे, लिपिक २ पदे, शेफ कम्युनिटी ५ पदे, शेफ स्पेशल २ पदे, मेस कूक १ पद, आर्टिशन वुडवर्क १ पद, हाऊस किपर १ पद, हेअर ड्रेसेस २ पदे आणि वॉशरमन २ पदे अशा विविध पदांची भरती केली जात आहे..PM Kisan 21st Installment : मोठी बातमी! पंतप्रधान मोदींनी किसान सन्मान योजनेचा २१वा हप्ता केला जारी.सामाजिक संस्थांकडून मदतीचा हातया भरतीसाठी राज्य व परराज्यांतून आलेल्या तरुणांना सावन कृपाल रूहानी मिशन व दर्शन स्कूल ॲकॅडमीतर्फे सामाजिक दायित्व निभावत मदतीचा हात देण्यात आला. या संस्थांमार्फत दररोज एक हजार २०० उमेदवारांसाठी जेवण आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.