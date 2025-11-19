नाशिक

Nashik News : सैनिक, लिपिक, शेफसह विविध पदांसाठी १ डिसेंबरपर्यंत भरती प्रक्रिया; नाशिक रोड रेल्वे स्थानकावर मोठी गर्दी

Massive Participation in Deolali Camp Army Recruitment : नाशिक रोड येथील देवळाली कॅम्प येथे लष्कराच्या तीन इन्फंट्री बटालियनसाठी सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेत महाराष्ट्रातील ११ जिल्ह्यांतील हजारो तरुण मोठ्या उत्साहाने सहभागी झाले
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक रोड: देवळाली कॅम्प येथील लष्कराच्या तीन इन्फंट्री बटालियनसाठी विविध पदांकरिता भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मंगळवारी (ता. १८) महाराष्ट्रातील ११ जिल्ह्यांतील सुमारे १४ हजारांहून अधिक तरुणांनी या भरती प्रक्रियेत सहभाग घेतला. अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, गडचिरोली, जालना, रत्नागिरी, धाराशिव, पालघर, नंदुरबार आणि जळगाव या जिल्ह्यांतील तरुणांचा यात समावेश होता.

